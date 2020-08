Cruzada por una beba que espera ser operada del corazón

Belén se encuentra en Posadas junto a sus esposo, que debió abandonar su trabajo para no dejarla sola. La pareja además tiene otros tres hijos que se encuentran al cuidado de una tía. “Mi marido dejó su trabajo y se vino conmigo porque ella está en terapia y hasta que no salga no se va a ir. Gracias a Dios está conmigo porque no tengo a nadie más”, contó la madre de la beba.

Estar lejos de casa supone un gasto que la familia no puede afrontar y que se tornará todavía más complejo cuando viajen a Buenos Aires. Es aquí cuando la solidaridad de los vecinos de su localidad se hizo visible organizando una venta de locro para juntar fondos que les serán donados.

Belén y su marido relataron el sorpresivo y solidario gesto de los vecinos diciendo que “en el barrio hicieron una locreada los vecinos y gracias a eso tenemos hoy para nuestros gastos, nos están ayudando un montón. Nosotros no se lo pedimos pero ellos se reunieron y nos ayudaron bastante, no tenía cabeza para otra cosa”.