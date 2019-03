"Cruzarte al violador de tu hija en la calle es horrible"

Nadie le notificó a la mujer que el condenado por haber violado a su nieta de 7 años había accedido a una salida extraordinaria en febrero.

“Fui a la Fiscalía a exigir que me explicaran qué había pasado y me dijeron que por error no me habían avisado, me pidieron disculpas y que como era una condena larga, se prevé que haya este tipo de salidas extraordinarias”, aseguró Ruth y agregó: “En una audiencia la jueza de Ejecución, Alicia Rodríguez, le concedió una salida extraordinaria. Las partes acordaron por el informe de buen comportamiento que estaban las condiciones para darle esa salida a su casa de tres horas con custodia, pero nunca nos avisaron”.

12 años Es la pena que le dictaron al agresor sexual en 2016.

el hombre de 68 años fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, ya que la víctima era su pequeña nieta de 7 años.

“Por supuesto que me enojé muchísimo, todo es en defensa de los derechos de los condenados, pero las víctimas también tenemos derechos a conocer todo el proceso”, sostuvo la mujer.

Ayer, frente a una nueva audiencia por otra petición de salida del abusador, Ruth señaló: “Fuimos a hablar con el fiscal Maximiliano Cattafesta para que se opusiera y nos explicó que se iban a suspender las salidas extraordinarias”. Sin embargo, la mujer aseguró que no le dieron razones concretas sobre el porqué de la medida.

“Ese día cuando lo vi sentí mucha bronca, indignación. Como si todo lo que luchamos retrocediera”, confió. Luego, indignada, sentenció: “Esto no se termina cuando te dicen ‘es culpable’ y va preso, la lucha sigue. ¿Cuál es el mensaje que les dejamos a las otras víctimas? Directamente no te dan ganas de denunciar. Este sistema judicial deja totalmente desamparadas a las víctimas”.

Una situación similar atraviesa una mujer de San Martín de los Andes, luego de encontrarse cerca de su casa al abusador de su hija, quien obtuvo libertad condicional pero nadie le avisó a la familia de la víctima.

