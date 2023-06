Cuál es el auto de lujo que maneja Enzo Pérez en su regreso a la Argentina

Sin embargo, según contó, no es el único auto que tiene, ya que una vez volvió a la Argentina, decidió también comprar un Fiat 147, para poder revivir esos momentos de su juventud.

El Fiat 147 tuneado de Enzo Pérez - Olé.mp4 Fuente: Olé

“Miraba mucho la F1, Schumacher, soy fanático de los autos. No me animo a pilotear, pero me gustan los autos, mi hermano también le gustan. Hace poco tuvimos la posibilidad de un 147, que fue mi primer auto. Quise conseguir el mismo que había tenido, lo busque por todo Mendoza pero no lo pude conseguir. Compre uno, me lo traje a Buenos Aires, lo tengo en casa y de vez en cuando lo saco a pasear”, contó hace un tiempo Enzo Pérez en una entrevista con Olé.

“Por afuera está original, pero por adentro está tuneado, el chico que me lo armó puso en el volante un 24 y Enzo Pérez, con mi firma. Lo tengo un poco enfierrado, un poco tocado, pero eso salgo a la noche a andar solo que se que no hay nadie, tranquilo”, agregó.