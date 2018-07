"¿Quién me gusta? Los consagrados están en Europa. Y entre los jóvenes, (Jorge) Almirón… Los equipos que él dirigió marcan algo distinto", afirmó.

El presidente visitó Córdoba, donde estuvo en una planta oleohidráulica, en una automotriz y luego en la Fundación Mediterránea.

Entre risas, Macri agregó sobre sus dichos de Almirón: "No sé si lo ayudo o no con esto".

No obstante, el Presidente negó que tenga injerencia en la decisión que tome AFA: "Contrariamente a lo que se dice, no participo en este tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente".

Jorge Almirón sigue haciendo historia con el Granate.

Almirón es representado por Christian Bragarnik, el empresario de mayor confianza de Daniel Angelici, presidente de Boca y vice de la casa madre del fútbol argentino.

Hace algunos días, el propio entrenador había declarado que "tenía fe" para convertirse en el sucesor de Sampaoli, aunque negó cualquier tipo de contactos.

En la línea de sucesión, AFA tiene a un primer grupo encabezado por Mauricio Pochettino, Diego Simeone y Marcelo Gallardo, aunque ellos no están dispuestos a dejar sus clubes actuales.

En una segunda línea están Almirón, quien dirige Atlético Nacional de Medellín, Ricardo Gareca y Matías Almeyda, quienes dejaron sus cargos en la Selección de Perú y Chivas de Guadalajara respectivamente.

Este jueves, el Comité Ejecutivo de AFA se reunirá y comenzará a debatir sobre el proyecto para la Selección argentina y los posibles candidatos para asumir el rol de entrenador.

