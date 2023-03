Cuál es la comida vegana favorita de la China Suárez

Desde hace años nadie puede dudar que la China Suárez marca tendencia, todas quieren ver cómo se viste para armar sus looks y las mayores marcas del mundo de la moda quieren tenerla en sus pasarelas para lucir sus prendas más novedosas. Pero claro, esto no se limita solamente a la vestimenta, ya que gracias a las redes sociales, la actriz y ahora también cantante puede mostrar algunos otros aspectos de su vida (desde la decoración de su casa hasta cómo entrena). Por lo que no es extraño que muchos de sus seguidores están interesados en saber cómo es que se alimenta.