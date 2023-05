Cuál es la forma que la China Suárez usa para olvidarse de Rusherking

Después de ese anuncio, Sangre Japonesa siguió haciendo uso de sus redes para dar indicios de su estado de ánimo y, cuando no, enviar mensajes teledirigidos a su ex, a quien se lo ve muy relajado y conforme con su decisión luego de que se hablara de terceros y terceras.

Y en las últimas horas Eugenia Suárez dejó en claro que no está sola para transitar este momento que poco más que un mes atrás no podía imaginar. Además de contar con el apoyo de sus amigos y de refugiarse en el amor de sus hijes, la China hace terapia.

"La terapia no decide por nosotros, nos devuelve la capacidad de elegir", fue la reflexión que subió la actriz a sus historias de Instagram, donde sumó un mensaje para dar a entender lo importante que es el espacio terapéutico para ella. “Sí, sí, sí", escribió, junto a un emoji de puño en alto, antes de irse a Miami.

china-111.png El posteo de la China Suárez.

“No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen en paz a la gente. Gracias”, fue el sobre su presente sentimental que la ex ATAV publicó hace unos días, harta de las versiones que circulaban.

Un posteo furioso luego de un fin de semana en el que se barajó una probable reconciliación a raíz de publicaciones de ambos en el interior de un hotel de lujo en Uruguay. Así se llegó a la conclusión de que habían viajado juntos para recomponer el vínculo que le está saliendo caro a la China.