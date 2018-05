Final de Sense8, José José, Príncipe de la Canción, Vengadores: La Era de Ultrón, Zoolander 2, son los productos más destacados que estarán disponibles desde los próximos días.

Embed

La lista completa de estrenos:

Series

1 de junio: 13 de Noviembre: Terror en París (Estreno)

1 de junio: José José, Príncipe de la Canción (Estreno)

1 de junio: Tercera temporada de Tú, Yo y Ella

6 de junio: Enemigo Íntimo (Estreno)

8 de junio: Final de Sense8

8 de junio: Segunda temporada de Marcella

14 de junio: Marlon (Estreno)

15 de junio: Segunda temporada de La Reina del Sur

17 de junio: Club de Cuervos: La Balada de Hugo Sánchez (Estreno)

22 de junio: Segunda temporada de Luke Cage

29 de junio: Segunda temporada de Glow

29 de junio: Segunda temporada de La Intención es lo que Cuenta

Películas

1 de junio: Vengadores: La Era de Ultrón

8 de junio: Alex Strangelove

9 de junio: Guerra de Papás

15 de junio: Beirut

15 de junio: Set It Up: El Plan Perfecto

15 de junio: La Enfermedad del Domingo

29 de junio: Tau

29 de junio: Tuya, Mía…. Te La Apuesto

30 de junio: Zoolander 2

23 de junio: La Jefa

16 de junio: Anomalisa

Documentales

1 de junio: Expedientes Criminales

1 de junio: Segunda temporada de The Story of God With Morgan Freeman

7 de junio: I Am Bolt

8 de junio: Franco Escamilla: Por la Anécdota

26 de junio: W. Kamau Bell: Private School Negro

29 de junio: Recovery Boys: Rehabilitación y Fraternidad

29 de junio: Jani Dueñas: Grandes Fracasos de ayer y hoy

LEÉ MÁS

Una pareja bautizó con el nombre Netflix a su hijito