¿Qué es lo que falta, lo que falla?

Se necesitan políticas públicas, tanto a largo como a corto plazo. A largo plazo tienen que ver más con la educación, hay que cambiar la cultura machista. A corto plazo, si bien se está trabajando, hay cosas que se pueden modificar. En Neuquén ya hay un refugio para mujeres víctimas de violencia de género y tengo entendido que en el interior también hay varios, pero tiene que haber programas de reinserción laboral, es decir, todos los programas que establece la Ley de Género de la Provincia. Cuando a la Justicia Penal le llega el problema, es que falló la prevención. Todos los operadores del sistema, me refiero a secretarios, jueces de familia, penales, policía, etc., tienen que tener claro que una forma a nivel mundial que se ha internalizado en el violento es denunciar a la víctima de violencia de género, es muy común esto. Los que estamos trabajando en esto tenemos que estar muy atentos. El violento lo hace, por un lado, para resguardarse de las eventuales denuncias de la víctima y, por otro, para seguir menoscabando a la víctima un poco más.

¿Qué tipo de denuncia?

También por violencia, es un fenómeno que se está dando en un montón de países. Es necesaria la formación y capacitación de todos los operadores para que estén al tanto de esto, ya que es una forma más de violencia ejercida contra la mujer.

¿La Justicia tiene perspectiva de género?

Se está trabajando en esto y se está mejorando la perspectiva de género. Todas las decisiones tienen que tener una perspectiva de género y, además, es una cuestión que está consagrada en los Convenios Internacionales y es una manda constitucional a la que ha suscripto nuestro país. Si bien hay fallos de todo tipo, los jueces tenemos que tener perspectiva de género y eso está mejorando. En lo personal siempre miro todo con perspectiva de género porque creo que hay que resguardar a la mujer víctima.

¿Qué pasa con los hijos de las víctimas?

La violencia que afecta a la mujer también afecta a sus hijos, ellos también son víctimas. Todos deberían recibir asistencia psicológica. Además, también están la Convención y Derechos del Niño en juego. Es una cuestión cultural y educativa, se necesita trabajar sobre la víctima de violencia que ya tiene naturalizada la violencia. Todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia de género, porque cuando la violencia comienza en una relación de pareja no nos damos cuenta de lo que pasa, porque empieza con actos sutiles, que van menoscabando de a poco la autoestima y la personalidad de la mujer, que termina naturalizando esta violencia como algo normal.

¿La respuesta que da la Justicia es suficiente?

En muchos aspectos no, hay que seguir trabajando y profundizando. Sí se puede advertir que desde hace unos años hasta ahora hubo un cambio muy importante, pero los criterios de los jueces también hay que actualizarlos y hay que mirar con perspectiva de género todas las causas penales y de familia. La perspectiva de género tiene que existir, por eso las capacitaciones de la Oficina de la Mujer son muy importantes.

¿Cuál debería ser el tratamiento de los casos de violencia de género en los medios?

Obviamente que hay que resguardar la identidad de las personas, eso es fundamental, es una víctima de violencia, pero me parece que la difusión de los casos ayuda a la prevención, para que una persona que está sufriendo violencia de género pueda tomar conciencia, pueda denunciarlo y pedir ayuda.

¿Qué pasa con las restricciones?, ¿hasta qué punto sirven?

Se implementa también el botón antipánico, que funciona bien, es una herramienta pero hay que ver cada caso particular. En algunos casos es necesaria la prisión preventiva como única forma de alejar al agresor de la víctima. También se puede implementar el tema de los refugios, pero que el agresor no sepa dónde está la víctima. Las restricciones a veces funcionan y a veces no, depende de la personalidad del agresor y de lo que esté en juego para el agresor.

¿Corresponde que se les dé a los agresores una suspensión de juicio a prueba?

Por una cuestión de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en un caso de violencia de género no correspondería hacer lugar a una suspensión de juicio a prueba. Hay un fallo de la Corte, el fallo Góngora, que dice esto, más allá de que son delitos menores porque justamente la víctima no reconoce esta situación de que es víctima y hay que resguardarla.