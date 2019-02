El mayor de dos hermanos, rebelde y con problemas de conducta, tuvo que cambiar mucho para vivir el presente.

“Parece todo rápido, pero he hecho de todo para estar acá. Cuando llegué al club todavía trabajaba de albañil con mi papá, y fue Germán Alecha quien se dio cuenta y me ayudó”, recordó el Negro.

A través de una charla con la familia y los dirigentes, el actual DT de la primera local de Cipo consiguió los primeros viáticos para Elvis. “Siempre me dijo que tenía condiciones, pero que tenía que cambiar. Yo enseguida me iba a las piñas y hasta me bajó a entrenar con la tercera”, confió el jugador.

“Tengo terribles compañeros que además de apoyarme me ayudan y, sobre todo los más grandes, me dan muchos consejos que escucho y respeto”. Elvis Hernández. El neuquino de Villa Ceferino que se afianzó en La Visera

Llegó el título de campeón en la Confluencia ante Catriel del 2018 y la convocatoria de parte de Víctor Zwenger para la pretemporada. “Vi que había tres centrales y estaba tratando de terminar la escuela. Como se entrenaba de mañana, pedí disculpas y terminé quinto año. Terminé en diciembre, me quedó ingles”, indicó.

El tamaño de su decisión fue la primera señal de cambio real de su parte y con paciencia terminó llegando al Federal A, de la mano de Alecha el 13 de octubre ante Independiente (0 a 0).

“Ya estoy cobrando, dedicado al fútbol y aportando en casa. Para una familia humilde como la nuestra es fundamental, no podía dejarlo solo a mi papá (Froilán)”, soltó con tranquilidad.