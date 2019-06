Mientras muchos afirman que su marido será titular el domingo en la final ante Qatar, ella le restó importancia a esa posibilidad al declarar: “Con tal de ganar el domingo que juegue cualquiera. Tengo confianza en los jugadores y en Scaloni. Los jugadores también le tienen confianza. Obviamente que me encantaría que Marcos sea titular. Pero lo que más quiero es que gane Argentina. Hablé y está con muchas ganas para el domingo y con mucha confianza”, reveló.

acuña

Confió, además, aspectos de la personalidad del crack surgido en Don Bosco y también cómo lo “gasta” en la intimidad tras los partidos. “Marcos es muy exigente con él mismo, yo si juega mal se lo digo. Hay veces que tiene un mal partido y le digo ‘de qué estás cansado si no la tocaste’, je”.

Siempre en tono descontracturado y con gran sentido del humor, recordó: “A Marcos lo conocí en Ferro (ella es fana del Verde de Caballito). Obviamente que algunas veces lo puteaba si jugaba mal, je”.

En tiempos en los que se define el futuro de Acuña y en medio del interés de Boca, cuyo entrenador Gustavo Alfaro avisó a LMN que insistirán por él, María Julia se lució con otra ocurrencia: “Yo ya le avisé a Marcos que si llega a ir a Boca y juega, voy a ver el partido de Racing... Igualmente, soy hincha de Ferro", aclaró por las dudas, dejando en claro el cariño que le tomaron a La Academia, donde el Huevo fue campeón en 2014.

En tono más reflexivo, adelantó: “No me gustaría volver a Buenos Aires, me gustaría seguir en Europa. La vuelta o no de Marcos, se tomará en familia”, explicó, dando a entender que el retorno al país es poco probable.

Respecto al complicado presente de la selección, cuestionó a la prensa, la opinión pública y a los fanáticos que “no son objetivos”. “Los hinchas opinan desde el lado de hincha y a veces no son objetivos. El tema es cuando te mata el que comunica. Porque forman opinión. A Marcos lo llamaron hace 3 años y sigue yendo”, destacó.

María Julia y el Huevo 3.png

Y al ahondar en su valioso concepto, consideró: “Una cosa es opinar del juego y otra es defenestrar. Todos los chicos que están en la selección están orgullosos de estar con esta camiseta. Desde chico que sueñan con estar ahí. A veces el periodismo es un poquito duro. Hay muchas cosas alrededor que no se pueden hacer públicas. Creo que por algo se llega a la Selección Argentina y los que están, se lo merecen”.

La brutal agresión de la barra del Sporting y la reacción del Huevo

María Julia además se refirió al presente de su marido en su club portugués, a los logros y a los momentos difíciles que soportaron con la famosa agresión de la barra.

“La temporada del Sporting no fue mala. Ganaron dos copas y salieron terceros en la liga. Después de las agresiones al plantel cambió el Presidente”, contó.

Y confesó detalles de la barbarie y cuál fue la reacción del zurdo volante ante tanta violencia e impunidad: “En el momento que Sporting no entra a la Champions League y les fueron a pegar, Marcos agarró y dijo ‘nos vamos ya’. Después lo pensó en frío y nos quedamos. La barra entró al entrenamiento. Le pegaron a muchos jugadores. Marcos me hablaba y se escuchaban sirenas. Nos dio miedo”, relató.

LEÉ MÁS

¿Con el zapalino Acuña y Lautaro de titulares?

La increíble historia de las inmortales camisetas ante Inglaterra en México 86