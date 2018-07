Cuando todo sale mal

Miriam Lanzoni, protagonista de la producción junto con Gustavo Garzón, Víctor Laplace, Fabián Gianola, Alejandro Paker, Gonzalo Urtizberea, Tamara Garzón y Fabián Rendo, contó algunos detalles de la obra (de origen inglés). La historia gira en torno a un grupo de teatro que realiza una obra de misterio, sobre un asesinato, situada en el año 1920. Sin embargo, todo saldrá mal y quedarán al descubierto las falencias de los intérpretes.

Además, Lanzoni habló de su presente laboral y sentimental, y se animó a dar su opinión sobre las “fotos sin retocar”, luego de que se generara un escándalo por la aparición de una serie de postales “reales” de Wanda Nara, que dejaron al descubierto su verdadera figura. “Es muy peligroso tener como referente físico a alguien, me parece que hay que confiar en una misma. Lo que vemos en la tele o en las revistas no es nuestro. Muchas veces es manipulado y no hay que comprarlo. Lo más lindo de una mujer es lo que tiene cada una, en su casa, su panza, sus piernas, su celulitis”, manifestó la actriz, dejando un buen mensaje para todas las mujeres del país.

¿Qué nos podés adelantar de la obra?

Como el culo es una comedia inglesa, que es para toda la familia. Uno piensa que por el nombre se va a encontrar con una obra llena de malas palabras, pero es sólo el título. Básicamente, es un grupo de teatro que tiene su noche de estreno, pero como son todos amateurs y muy inexpertos, los pequeños accidentes que van surgiendo en una función estreno no los pueden resolver y esa presentación se va convirtiendo en la peor de sus vidas. Llama por completo la atención del público, ya que tiene esa especie de morbo de ver cómo se equivocan, cómo se caen, cómo se olvidan la letra. Todo termina en que literalmente se les cae la escenografía en la cabeza (risas).

¿Cuál es tu rol dentro del espectáculo?

Mi personaje es el protagónico femenino. Ella cree que es una actriz maravillosa, que ha triunfado en su lugar, en La Lucila, que es el lugar de donde viene, pero en realidad su padre tuvo que poner dinero para que ella esté en el espectáculo. Ella es “la diva” y se agarra de algunos recursos que cree que son elite, pero la realidad es que no siente, no escucha, tiene un tono de voz agudo insoportable y no puede resolver nada. Ella se va indignando conforme pasa la obra, porque no puede creer estar metida en ese gran papelón y realmente siente que el show no la merece.

¿Cómo llegó esta propuesta a vos?

Me lo ofreció (Javier) Faroni –uno de los productores teatrales más importantes del país- el año pasado, en agosto, y había visto la obra una semana antes. Así que cuando me llegó la propuesta ni lo dudé. Fue un sí automático porque me encantó la obra, es algo diferente a todo y me reí mucho.

La obra fue reconocida como Mejor Comedia tanto en Carlos Paz (elenco que integró Lanzoni) como en Mar del Plaza (con otros actores). ¿Qué significó eso?

Eso habla de la excelencia del espectáculo. Han sido muy sabios en la elección de los elencos, porque tanto los de Mar del Plata como los de Carlos Paz eran grandes actores y estaban muy sólidos desde ese lugar, pero la comedia en sí es maravillosa.

¿Qué nos podés contar de tu presente laboral, además de lo relacionado con esta obra?

En agosto regresamos a Buenos Aires con el espectáculo. Además, voy a hacer microteatro con una obra hermosa y, si Dios quiere, a fin de año haré cine. Lamentablemente, no estaré en Llamame Bruna 3 (ficción de Fox de la que participó en la segunda entrega). Mi personaje había terminado en la segunda parte, porque falleció. Era muy tirado de los pelos que vuelva porque es una historia verídica la de la serie. De todos modos, este tipo de trabajos (también formó parte de la ficción colombiana Sin senos no hay paraíso) me abrió muchas puertas.

En cuanto a tu vida personal, ¿hay planes de casamiento?

(Miriam actualmente está en pareja desde hace un año y medio con el empresario Christian Halbinger). Es un proyecto que está ahí y se va a dar en un ámbito privado dentro de poco.

Hace poco contaste que seguís con los trámites de adopción para así convertirte en mamá…

Está muy encaminado. Cuando me separé (de Alejandro Fantino) tuve que rehacer todo por mi nueva condición, que sería monoparental y la Justicia te pide que así sea, pero estoy esperando eso.

¿Pensaste en algún momento en alquilar un vientre?

La maternidad y la paternidad son procesos muy personales, por lo que cualquier proceso para conseguirlos es válido. La realidad es que jamás lo había pensado, pero es una muy buena opción. Todo es válido cuando se trata de darle amor a un niño. No hay un forma correcta.

¿Aborto sí o aborto no?

Aborto sí, seguro, legal y gratuito. Tiene que ver con un tema de salud y con que quien decida hacerlo pueda realizarlo de manera segura.

Orgullosa de sí misma

Lanzoni opinó acerca de la polémica que generó la aparición de las “fotos reales” de Wanda Nara y llamó a las mujeres a no tener “referentes físicos”. “A mí me gusta mostrarme coqueta y sexy, pero me gusta mostrarme como soy. Fue innecesario todo ese tratamiento, e incluso la propia Wanda hace una producción muy retocada. Es muy peligrosos tener como referente físico a alguien, hay que confiar en una misma. Lo que vemos en la tele o en las revistas muchas veces es manipulado y no hay que comprarlo”.