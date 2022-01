¿Cuándo volvería a jugar Lionel Messi?

La confirmación del positivo por COVID de Lionel Messi generó preocupación en el PSG , ya que temen que no pueda recuperarse para jugar el duelo de octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid.

El astro argentino se contagió en Rosario, donde pasó las fiestas de fin de año junto a su familia y no pudo subir al avión de regreso al detectarse el positivo. Claro que no es el único caso ya que la ola de contagios en Francia creció en los últimos días promediando más de 200.000 mil casos por días y por eso no resultó extraño que otros jugadores de la plantilla resultaron afectados como al lateral español Juan Bernat, el guardameta español Sergio Rico y el centrocampista Nathan Bitumazala, informó el club.