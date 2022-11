Cuándo y cómo será el repechaje de Gran Hermano

Gran Hermano.webp

La idea de la producción es que a partir del lunes 14 de noviembre se ponga en marcha la apertura de teléfonos para que la gente puede elegir quién de los primeros cuatro eliminados tendrá la oportunidad de ingresar nuevamente con la información que obtuvieron al estar fuera.

Lo curioso del hecho es que la gente que sacó al participante con su voto telefónico de la casa de Gran Hermano, tendrá la posibilidad de votarlo pero esta vez para que pueda tener otra chance dentro del reality.

Vale recordar que una vez que se abran las votaciones, a diferencia de lo que sucede para eliminar jugadores, esta vez se tratará de un voto positivo. La gente no votará por el que menos quiere, sino que lo hará por el que tiene más ganas de que vuelva a jugar.

Repechaje en Gran Hermano.webp

En cuanto a quienes se encuentran dentro de la casa, no están al tanto de que existirá un repechaje. Sucede que antes de ingresar a la misma se les mencionó que no había tiempo para ello, solo para distraerlos. Es por esto que se llevarán una sorpresa al ver a uno de sus ex compañeros nuevamente dentro.

Por lo pronto, está confirmado que uno de los eliminados volverá a ingresar a la casa. Solo resta aguardar a que llegue el lunes 14 de noviembre y que Santiago del Moro dé la orden para que se ponga en marcha el operativo retorno.