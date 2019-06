El restaurante Mirazur, del cocinero argentino Mauro Colagreco, ubicado en la Costa Azul (Francia), fue seleccionado tercero en los premios The 50 best de los 50 mejores restaurantes del mundo, detrás del ganador, la Osteria Franciscana, de Massimo Bottura (Módena) y del español El Celler, de Can Roca.