"Más allá de sacarle un peso más o menos a su aporte, nos impactó su gesto", declaró el Padre Pepe Di Paola, titular de la obra en Villa La Cárcova, en José León Suárez. Una actitud para destacar e imitar.

El elogio de Rojas

Ariel Rojas, ex volante de River Plate, elogió la conducción y los planteles del club "millonario" en la era de Marcelo Gallardo, de quien dijo que “su mentalidad ganadora se las traspasó a los jugadores, y armó un equipo al que para ganarle había que matarlo dos veces".

“A mí me agarró de grande, no me cambió tanto cómo a los que eran más chicos. Yo me acomodaba a lo que necesitaba el equipo, pero sí me dio la mentalidad ganadora y me gustó mucho haber sido dirigido por él", señaló Rojas, actual jugador de Atlético Tucumán.

Rojas se fue de River luego de aquel histórico partido ante Cruzeiro en Brasil, con un resonante triunfo por 3 a 0, y fue una de las figuras del equipo de 2015. Por eso afirmó que no se siente campeón de esa Copa Libertadores.

“Yo digo lo que siento, me fui de River cuando faltaban algunos partidos para la final de la copa y los que estuvieron ahí son los verdaderos campeones, la medalla me la guardó 'Baro' (Marcelo Barovero), yo no me lo esperaba”, recordó el "Chino" Rojas en el programa radial River Monumental.

Charly Sepúlveda aporta más luz con su gran gesto solidario