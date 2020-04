“El problema no es la gente que sale a comprar, el problema es la gente que se aprovecha de la situación y lo usa como excusa”, adelantó un policía que patrulla la zona.

Casi los únicos locales que se ven abiertos son los almacenes o supermercados. Colas de unas 4 o 5 personas que respetan el distanciamiento social. Una verdulería atiende a su público desde la ventana y una fiambrería detrás de un carrito de supermercado que impide la entrada.

"No viene mucha gente por día. Unas treinta o cuarenta personas. La cola más larga que tuvimos fue de cuatro personas, incluso ellos mismos, si vienen y ven mucha gente, vuelven más tarde", dice Marcelo, un fiambrero del barrio Huiliches, que además, es vecino del oeste, más precisamente en las calles Casimiro Gómez y Novella.

"Allá en el barrio la gente no respeta nada. Anda por la calle como un día normal y no necesariamente haciendo compras, eh", aclaró con respecto a la situación. "Muchos pibes en la calle que la única vez que los vi respetar fue cuando llegó la Gendarmería el domingo", dijo en referencia a la medida dictada por el gobernador Omar Gutiérrez. "Se ve que se asustaron", lanzó.

Una pareja de oficiales que camina por la calle Godoy, frente al Hospital Heller, admitió a LM Neuquén lo que ya parece una frase trillada: "Es, verdaderamente, un día común. Hasta las 20 siempre hay gente caminando. Muchas personas usan de excusa el salir a comprar, pero te das cuenta que están paseando", se lamentó el agente, siempre con el barbijo colocado.

"Cuando los vemos haciendo compras de a dos o más personas nos acercamos para decirles que, por reglamento, sólo se puede salir de a uno. Y ahí nomás, van a sus casas y vuelve a salir uno solo. Pero parece un chiste que tenemos que estar recordando, acá se trata de cuidarse y cuidar al otro", agregó.

"Ves muchos jóvenes que van solos de un lugar hacia otro, te los encontrás yendo a la casa de algún amigo, incluso gente que sale de a dos, o más, a pasear", dice en referencia a los muchachos que se ven circulando en las tardes del oeste.

Mientras tanto, frente a ellos, una mujer camina con un niño y otra hace la cola en el cajero del BPN del Heller con dos pequeños más, donde hay otras 15 personas. Aunque claro, eso está directamente relacionado con que, como muchas veces ocurre en esta sociedad, las mujeres son las que están encargadas del cuidado de los hijos y no tienen con quien dejarlos, ya sea por padres ausentes o porque se dedican a otras tareas.

"Yo entiendo esas situaciones", dice otro policía de un control de tránsito en las calles Novella y Rosario. "Yo no puedo decirle nada a las personas que están yendo a comprar, porque me pongo en su lugar. Yo como policía estoy para ayudar a la gente, no para ponerle trabas. Pero bueno, te indigna ver que hay gente que necesita ayuda en esta situación, como las abuelas que tienen que ir a los cajeros y no los saben usar y al mismo tiempo tenes pibes como estos, que están paseando por el barrio", dice señalando a dos hombres que son interrogados por su compañera.

oeste-3.jpg

Además, se refirió a lo limitada que es su tarea muchas veces a la hora de hacer entrar en razón a la gente: “Hay muchas personas que ves circulando con certificados, pero hoy en día los certificados de circulación los bajas de internet y ya está”.

El drama comerciante en el oeste

No solo el oeste se ve afectado por la incomodidad que tienen los vecinos que respetan la cuarentena respecto de los que no. Hay además, un conflicto comercial que le atañe a todos los que tienen locales en el oeste. Una papelera ubicada en la calle Godoy abre sus puertas de 10 a 16 y no tiene más que grandes pérdidas.

“60 por ciento cayeron las ventas. Tengo seis empleados y ahora estoy atendiendo yo solo, pero tengo que pagarles los sueldos igual. Entre 200 y 300 mil pesos de perdida tengo por mes, entre alquileres y cargas sociales”, dice el hombre que solo deja entrar de a dos clientes al local y los espera con un alcohol en spray para desinfectar el mostrador.

“Ayer vino la Policía, me querían clausurar porque decían que los artículos de papelera no son esenciales en medio de la crisis. Pero yo le vendo a otros comerciantes, bolsas para separar las milanesas, papeles para tener todo ordenado y limpio”, aclaró.

Para su suerte no lo clausuraron, de hecho, al día siguiente a esa secuencia, tres oficiales de Policía fueron a comprar a su local. “En la calle se ve muchísima gente, pero que vienen a comprar a mi local, bastante poca. Los créditos del gobierno solo generan nuevas deudas y la verdad no sabemos cómo vamos a hacer”.

Sin preocupaciones

No muy lejos de las preocupaciones del comerciante, a unas 15 cuadras por la calle Casimiro Gómez, un grupo de unos ocho hombres de entre 40 y 60 años preparaban un asado en la vereda a plena luz del día.

Sentados sobre un neumático destruido, con una chapa donde preparaban las brasas, disfrutaban del sol de las 14. “Esos casos son los más difíciles” dice un oficial. “Porque no hacen caso, no se cuidan. Y ahí nos obligan a tomar otras medidas, pero tampoco es la idea, porque ya te digo, nuestro rol es cuidar a la gente”. Además, se lamentó, más como ciudadano, que como policía: “Algunos vecinos hacen oídos sordos a las medidas por la pandemia”.

oeste-4.jpg

Por otra parte, las detenciones sólo se están realizando pasadas las 20 horas, cuando ya las excusas para salir de la calle se terminan y los locales comerciales cierran. Aun así, las más de 50 detenciones, que suceden por solo 24 horas, no parecen frenar las salidas prohibidas.

La cuarentena obligatoria trajo una serie de incertidumbres en la sociedad, que solo puede resolver el tiempo. A tan solo un mes del pico máximo de infectados, que se espera la primera quincena de mayo, algunos ciudadanos “no entienden que el aislamiento es la única medida comprobada”.

