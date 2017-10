“Es algo muy lindo, muchas cosas vividas, cumplí con todas mis expectativas y lo viví emocionado con mi familia”, comenta quien se dio el lujo de jugar en su amado River (fue compañero de Gallardo).

Un título y un gol

En un ligero balance de su brillante carrera en México, destaca un logro y un tanto. “El campeonato más emocionante fue el que le ganamos al Cruz Azul. Perdiendo 2-0 fuimos a los penales con uno menos y dimos la vuelta. Goles hice varios bonitos, pero me quedo con el primero que hice con el América en un 2-2 con el Atlante. Fue el club que más me marcó en este país”, admite Sambu, o Cañito, sus apodos, vía telefónica.

Un compañero

Jugó al lado de estrellas internacionales. Sin embargo, no duda al escoger un compañero: “Me quedo con el ecuatoriano Chucho Benítez, que en paz descanse. Era un fenómeno en todo sentido. Muy humilde y tranquilo y, como jugador, ni hablar, una bestia. A veces ganaba partidos solo. Lástima que la vida se lo llevó”, lamenta el trágico final por un paro cardíaco.

Chance frustrada en el “tri”

Pudo haber jugado un Mundial para México, pero la FIFA se lo impidió porque había participado en las juveniles de Argentina. “¿Te lamentás de eso?”, le preguntamos. “No, porque estoy orgulloso de haber jugado por Argentina, haber ido a un Mundial sub-17 con jugadores que hoy son figuras mundiales. Pensá que antes jugaba en Don Bosco, Unión, Petrolero Argentino… Para mí fue fundamental”, valora en la charla con LMN.

Su presente

A los 33 años, admite: “Trato de disfrutar más el fútbol, tomarlo como cuando era chico, volver a divertirme. Cuando se termine se va a extrañar. Siempre voy a querer ganar, eso no lo voy a cambiar, pero trato de hacerme menos mala sangre”, reflexiona el volante.

Futuro DT

Rubens está haciendo el curso de entrenador para “seguir ligado al fútbol”. “Me quedan dos años de contrato con el Toluca y uno lo que quiere es seguir hasta donde pueda. Estoy haciendo el curso de técnico. Además de jugar, trato de analizar el juego también”, confía.

Emprendimiento

Hace un tiempo lanzó su propia marca de ropa, Sambu MX. A pesar de todo, su ilusión es regresar: “Siempre hablo con mis hijos, cuando sean grandes que decidan qué quieren hacer, depende de ellos. Si fuera por mí, me voy a vivir a Villa La Angostura, a Bariloche, a Zapala, a mi querida Neuquén”, cierra.

”A lo que dijo Fantino no le doy importancia”

Al segundo partido en que Darío Benedetto jugó mal tras incorporarse a Boca, el periodista Alejandro Fantino, confeso hincha de Boca, salió a pegarle duramente por radio, y para desacreditar su contratación, habló de manera despectiva de la liga mexicana. Con el tiempo, el goleador xeneize le demostró que se había equivocado y el conocido colega tuvo que disculparse públicamente. En México no pasaron por alto aquellas declaraciones y se armó gran revuelo.

“La gente acá se sorprendió por lo que dijo. Los periodistas hicieron un ida y vuelta y le dijeron algunas cosas a Fantino. Algunos hablan sin conocimiento, lo ven por la tele. El fútbol mexicano es muy dinámico, se hacen muchos goles, no es tan trabado, no hay tantas faltas. Los equipos salen jugando de atrás, todos tienen una idea de juego, por más que estén peleando el descenso. Es bueno porque todos quieren crecer. Entonces, a las declaraciones de Fantino no les doy mucha importancia, sólo lo vieron por la tele. Estoy totalmente en desacuerdo con las cosas que dijo”, le contestó Cañito, uno de los referentes del torneo azteca, a Fantino, quien en esta la pifió.