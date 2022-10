Cutral Co celebra sus 89 años apostando a la educación y a los sectores más postergados

"Somos una ciudad que tiene un 93 por ciento de asfalto, una cobertura en la red de cloacas y agua de casi el 80 por ciento. Cuando entregamos un terreno lo hacemos con los servicios. Muchas veces se entrega un papel con un pedazo de tierra, en el medio de la meseta, sin nada. No se beneficia así a una familia. En verdad es como un castigo porque lo terminan padeciendo los chicos que en esas condiciones comienzan a desarrollar sus primeros años de vida. En eso nosotros hacemos un esfuerzo para que la política pública de la tierra sea una verdadera política de Estado. La igualdad social no tiene que ser solo un hecho declamatorio", sentenció con orgullo el jefe comunal, al hacer hincapié en las iniciativas que viene llevando adelante para mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados y ampliar las fuentes laborales para las generaciones más jóvenes, más allá de la industria del petróleo.

"Cutral Co tiene un crecimiento equilibrado. No tenemos ni una sola toma. Entendemos que, en la Patagonia, los vecinos no podemos estar matándonos por un pedazo de tierra", postuló antes de hacer un repaso por las obras más relevantes que realizó en el último tramo de su gestión, destacando en ese marco el respaldo del gobierno nacional.

"Estamos pavimentando y repavimentando muchas calles en la ciudad. Finalizamos el asfalto para el sector del barrio social. La mayoría de las personas que viven ahí son madres solteras. Creemos que el asfalto es un derecho y una igualdad social", dijo en primer término, antes de mencionar la licitación para una guardería infantil, que se creará en ese área con aportes de Nación.

"Muchas de las obras -como veredas, cordones cuneta- lo hacemos con mano de obra desocupada, gente que vivió toda su vida por izquierda, por decirlo de alguna manera. Y hoy vemos que son monotributistas que, para brindar sus servicios, tienen que estar al día con todos los impuestos pagos. Así que están en una situación más legal que muchos de los empresarios de la ciudad", subrayó Rioseco.

Por otro lado, el jefe comunal valoró el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis para el desarrollo del desagüe pluvio-aluvional, "una obra de 520 millones de pesos, que está en un 30 por ciento de avance". "Desde el nacimiento de Cutral Co, cada vez que llueve se inunda la calle Salta, cerca del barrio Zani. Los vecinos la pasan muy mal y han sido muchísimos años que les ha tocado vivir de esa manera. Antes era peor porque era un fangal. Hoy hay asfalto, pero la inundación igual penetra en los hogares. Nadie tomaba el toro por las astas y nosotros quisimos darle una solución definitiva", explicó.

Acto seguido, Rioseco ponderó la asistencia de Nación en la adquisición de un camión con el equipo desobturador para el trabajo en los sistemas de red cloacal y otro vehículo que se sumó a la flota de recolección de basura, además de la maquinaria entregada para facilitar el reciclado de residuos que realizan trabajadores comunitarios para el Municipio.

"Con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estamos desarrollando el proyecto de un gran pulmón verde cercano a la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Esperamos poder tenerlo concluido para marzo", comentó antes de enumerar varias iniciativas vinculadas a fomentar el deporte en las capas más jóvenes de la sociedad.

En ese sentido, mencionó la cancha del Club Rivadavia donde "coloraron el césped sintético, el cerramiento perimetral, además de mejorar el acceso al estadio". "Es un club de barrio muy humilde pero merecía estar en mejores condiciones para que los chicos puedan desarrollar mejor su actividad", planteó el intendente.

"También hemos inaugurado un salón de usos múltiples en el Club Mosconi, donde tenemos un albergue para 40 personas. Esto nos permite que las delegaciones que se hospeden ahí puedan cocinar y hacer conferencias y otro tipo de reuniones", añadió.

"Del Ministerio de Deportes y Turismo recibimos un aporte de 15 millones de pesos para la construcción de un minigimnasio municipal, que agrandará las posibilidades de tener actividades simultáneas. Obviamente que no alcanza pero el resto lo ponemos nosotros", agregó para luego recordar la importancia de la incorporación de un transporte para los chicos con discapacidad del Hogar Crecer.

En otro tramo de la charla, Rioseco hizo hincapié en las 32 viviendas que se están construyendo para darle una solución habitacional a adultos mayores en situación de vulnerabilidad o que no cuenten con un acompañamiento familiar. "El lugar es muy lindo. Tendrá un gran patio, una biblioteca y una salita de enfermería que funcionará desde la mañana hasta las 20 todo los días", anticipó sobre el proyecto que ya tiene un 40 por ciento de avance.

Rioseco puso el foco también en la culminación del parque solar, a la vera de la RN 22. "Estamos haciendo los primeros trabajos en terreno pasando el Polo Tecnológico. Estimamos que en abril/mayo del año que viene pueda estar finalizado. Es una apuesta a futuro de energías limpias. Permitirá una provisión de energía que vamos a poder subir al circuito a través de la cooperativa Copelco. De lo contrario, servirá para el mantenimiento del parque de la ciudad y el polo tecnológico y los espacios que están alrededor", argumentó.

"Para mi lo más importante es que en el trascurso de este año le brindamos a los chicos de nuestra comunidad la posibilidad de estudiar en la escuela técnica que tiene dos orientaciones: una en Hidrocarburos y otra en Desarrollo de Software", subrayó en alusión a la secundaria impulsada a través de un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad Tecnológica Nacional y el Municipio.

"Tuvimos el acompañamiento del senador (Oscar) Parrilli, logramos que se involucrada Nación. Hoy estamos cursando en aulas paralelas que construimos nosotros para los dos primeros años. Hace 15 días firmamos el convenio marco para que Nación aporte 1.400 millones de pesos para la construcción del edificio que estará a la vera del parque de la ciudad, donde se hacen los talleres y actividades de educación física. Quedará todo circunscrito en un mismo lugar, muy seguro. Los chicos no van a tener que andar deambulando por las calles. Mi anhelo es que cuando pueda entregar el mando pueda tener la escuela finalizada", sostuvo.

"Tengo que hacer un agradecimiento muy especial al gobierno nacional que ha entendido las necesidades que tenia nuestra ciudad y que nos ha apoyado en muchas de las obras que estamos desarrollando", agregó.

Orgullo por la bodega municipal

"Otro sueño que venimos realizando es la plantación de los Viñedos del Viento, que están pegados al aeropuerto municipal. Es un proyecto que viene de la época en la que Ramón (Rioseco) era intendente. Lo comenzamos a raíz de la necesidad de laboral de los jóvenes de nuestra ciudad", dijo el jefe comunal, sobre la iniciativa vitivinícola municipal.

"Tras un estudio realizado por la Universalizad Nacional del Comahue, comenzamos a hacer las plantaciones, agrandamos el viñedo, hicimos todos los papeles para la habilitación de la marca y ya comenzamos a tener los primeros frutos con el vino. Hoy tenemos una producción de 22 mil botellas con cuatro cepas, de los cuales salen dos blend- un blanco y un tinto- que están teniendo mucha aceptación. Esto es muy reciente. Acabamos de inaugurarlo", advirtió.

"En el corto plazo vamos a añadir la construcción de un restaurante para que el turismo no solo pueda ir a conocer la bodega, sino también a disfrutar de un espacio gastronómico", agregó antes de recordar otros esfuerzos para impulsar en turismo, como las obras religiosas montadas a la vera de la Ruta Nacional 22, creadas por el artista artista Aldo Beroisa.

Reflexiones

"A partir de la pueblada, cuando decían Cutral Co, agachábamos la cabeza porque veníamos con el mote de piqueteros o de fogoneros. Pero poco poco hemos ido reconstruyendo nuestra historia en base a esfuerzo y el buen aprovechamiento de los recursos. Actualmente nos encontramos en una realidad en la que el vecino realmente se siente a gusto porque ve la ciudad linda, una cuidad verde, en una tierra donde no hay agua", enfatizó Rioseco.

"La inseguridad ha bajado bastante los decibles. Igualmente esa fama, mucho tiene que ver con la tinta que ponen los periodistas. En el oeste neuquino surgen tantos o mas casos, pero claro: es Neuquén Capital. Es más fácil endilgar a una comunidad como Cutral Co que viene con su historia, pero nos estamos haciendo cargo para demostrar que no solo hay que ser iluminado para poder gobernar y tener la sensatez en la construcción", esgrimió.

Respecto a la explosión de la refinería de New American Oil en Plaza Huincul , que enlutó a toda la comarca petrolera, el intendente de Cutral Co, expresó: "El petróleo ayuda pero no puede ser a cualquier precio, tanto la explotación como el desarrollo. A veces el querer estar al tope sobre las capacidades nos puede llevar a esto o a otro accidente por fallas de equipos o por una falla humana. Eso lo va a decir la justicia. Nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para ser más estrictos en cuanto el control para que las cosas funcionen lo mejor posible. Se trata de vidas humanas que lamentamos cuando ya es tarde".

A modo de cierre, Rioseco indicó: "No tengo apetencias para el 2023. Tengo que dejar la posta para el compañero o la compañera que venga. Y cuanta más obra pública haga, más llano va a tener el camino para seguir gobernando. Yo, con poder seguir caminando en la calle solo después de siete años de gestión, voy a estar conforme. Es mucho para un político. No necesito guardaespaldas. Camino libremente y el día que me vaya quiero pasar a tomar un café por la Municipalidad y no tener que ir a responder algo ante la justicia".

"Desde ya mi agradecimiento a todos los vecinos por el esfuerzo compartido. Ojalá que para los 90 años podamos entregar una ciudad floreciente, tal como lo está siendo hasta ahora; y que siga creciendo en pos de los chicos que están cursando el secundario y la primaria. Ellos son los futuros gobernantes de Cutral Co", concluyó.

Una grilla extendida con el protagonista de Nicki Nicole

En cuanto al cronograma de actividades por el nuevo aniversario de la localidad, José Rioseco destacó la 11° edición de la Vuelta Ciclística de Cutral Co, que se desarrollará desde el 20 de octubre al 23. "Es la décima primera y se ha transformado en internacional este año con la participación de 200 competidores, equipos importantes de todo el país", resaltó.

Luego de mencionar el tradicional desfile cívico-militar que se llevará a cabo este sábado a las 9 de la mañana con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, el jefe comunal celebró las actuaciones Rocío Quiroz y el grupo Q’Lokura en el Parque de la Ciudad el 20 y 21 de octubre y el cierre a cargo de Nicki Nicole, este sábado 22, también a partir de las 21. Todos espectáculos con entrada libre y gratuita.

El intendente subrayó que los festejos continuarán incluso hasta mediados del mes que viene con el Encuentro de Folklore Tremn Tahuen, la Feria de las colectividades, el Encuentro de Músicos Patagónicos, que se realizara desde el 10 al 12 de noviembre. También con el Abuelazo que volverá a decir presente luego del impasse que impuso la pandemia con personas de la tercera edad de distintos puntos de la provincia.

"El 11 de noviembre tendremos además una velada boxística con el regreso de Damián 'Chivita" Rojas, el hijo pródigo de la ciudad, con un evento que va a ser televisado. Venimos sumando. Tenemos variedad y calidad", cerró.