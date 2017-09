A través de un comunicado, el sindicato indicó que la productora conformada por Dady Brieva, Miguel Del Sel y Darío “Chino” Volpato decidió en forma “unilateral e ilegítima” incumplir el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 de la rama de Teatro y que además evade los aportes sindicales y las contribuciones a la OSA (Obra Social de Actores).

Dady Brieva reconoció el conflicto y defendió su postura y la de sus compañeros. “Es un problema solamente de encuadre laboral. Es un caso muy particular que no pasa con Les Luthiers, que sí tiene actores. Nosotros no tenemos actores: somos empresarios de nuestros productos y creemos que no estamos encuadrados dentro de esto. Hablé con la gente la asociación. No es personal ni nada. Si la Justicia resuelve que es favorable a actores, pagaremos lo que tenemos que pagar”, concluyó.