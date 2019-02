A través de un fallo de 216 hojas, Ramos Padilla sostuvo: “Es una hipótesis probable que el doctor Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un ‘agente de la DEA’ -como él mismo dice que se lo presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero”.