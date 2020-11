Dalma Maradona furiosa con el médico de Diego: "Iban a cuidar la privacidad"

View this post on Instagram

Una amiga me regalo esta remera y hoy yo les quiero mandar este abrazo de gol a todos los que rezaron y nos mandaron los mejores deseos para que mi papá se pueda recuperar! Nunca estuvo en mi hacerme la misteriosa pero teniendo a una persona tan importante en terapia intensiva me parecía que lo más correcto era que hablaran los médicos! Habíamos quedado que TODOS íbamos a preservarlo y alguien publicó una foto♀️! HAY COSAS QUE JAMAS VOY A ENTENDER ... Me enfoco en acompañarlo porque es un camino largo y hay mucho por hacer! Como siempre les digo NO ME ALCANZA LA VIDA PARA AGRADECER TANTO AMOR PARA MI PAPÁ! Muchas gracias! A LOS Maradonianos locos GRACIAS!!! GRACIAS a todos por sus palabras de amor! MIL VECES GRACIAS! ❤️