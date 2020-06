Dalma salió con los tapones de punta por el video de Maradona

“Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad”, dice el Diez mirando a cámara, con la voz temblorosa. Pero rápidamente se “libera” de la cinta que ata sus manos y cambia el tono de voz: “Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa”. “Preso, las pelotas”, sentencia con tono serie para cerrar el video . De esta manera, Diego expresó sin vueltas su apoyo al entorno que lo acompaña día a día.

Este video fue la respuesta del ex futbolista luego de que Gianinna asegurara que en caso de tener que exponer a su padre para demostrar lo mal que le hace su entorno (haciendo referencia a Matías Morla), la empresaria señaló que solo lo harán ante un juez.

Como si fuera poco, luego trascendió que denunciarían a ese entorno, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”, de la mano del mismísimo Fernando Burlando.

“Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”, contó el letrado en Intrusos.

Ante la publicación de esta cinta, la mayor de las hijas de Claudia Villafañe, Dalma, usó su cuenta de Twitter para hacer su descargo. “Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso asiq no la cuenten mal porque OTRA VEZ LO EXPONEN! HARTA ES POCO! Sabes las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice! SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUTA!”, expresó la joven.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1278034706148347905 Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso asiq no la cuenten mal porque OTRA VEZ LO EXPONEN! HARTA ES POCO! Sabes las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice!SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUTA! — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 30, 2020

Muchos fanáticos del ex DT de la Selección Argentina salieron a bancar a sus hijas y les pidieron que “rescaten” al Diez. “Yo en tu lugar voy y me lo traigo conmigo, el no está bien. No pierdas más tiempo, la vida se va y después no hay retorno. Es ahora, es ya!”; “Realmente, las personas que están con tu papá no lo aman , no lo cuidan . Solo tu mamá pudo eso , y con el amor de ustedes ! #NoLedesbolas” y “Hagan algo chicas por su padre, x medio de un juez lo pueden hacer”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

https://twitter.com/Vivdelvalle1/status/1278038333315264520 Yo en tu lugar voy y me lo traigo conmigo, el no está bien. No pierdas más tiempo, la vida se va y después no hay retorno. Es ahora, es ya! — vivi ✌️ (@Vivdelvalle1) June 30, 2020

https://twitter.com/fabian_gaston/status/1278039630705803264 Realmente, las personas que están con tu papá no lo aman , no lo cuidan . Solo tu mamá pudo eso , y con el amor de ustedes ! #NoLedesbolas — Faby gasty 19 :) (@fabian_gaston) June 30, 2020

https://twitter.com/mabelitalagreca/status/1278038237529939973 Fuerza Dalma para rescatarlo de ese entorno siniiestro, antes que le pase algo irreversible como la muerte. Ese estado no es chiste, encima obeso el cuore a veces dice basta ... — Mabel Susana Lagreca (@mabelitalagreca) June 30, 2020

https://twitter.com/rosariodimo/status/1278035506983505922 El famoso entorno algún día tendrá que dar explicaciones ante la justicia. No se puede exponer así a una persona visiblemente enferma. — rosario díaz (@rosariodimo) June 30, 2020

https://twitter.com/Grace7255/status/1278052727344562178 Dalma rajen urgente ese entorno , los primos de Oliva , cualquiera , hagan algo chicas el Diego se merece estar mejor y solo uds pueden lograrlo — Grace725 (@Grace7255) June 30, 2020