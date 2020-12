Damián Betular, sobre Masterchef: "Puede ganar cualquiera"

"Es una sorpresa. No es una frase hecha para esquivar la pregunta, la competencia es dinámica. Obviamente hay que cocinar bien, pero un día no se alinearon los ingredientes, te bloqueaste, podés ser el mejor y fallás. Le puede pasar a cualquiera", subrayó Betular en una entrevista con Diario Show.

En cuanto al éxito del ciclo y el cariño que recibe del público, el pastelero expresó: "Yo estoy asombrado, ¡es una locura! Estuve en la final de Bake Off con menos rating y fue una explosión. Con Master tuvimos más suerte porque arrancamos una semana antes de comenzar la cuarentena obligatoria, la gente no podía salir y nos eligió. Pero ahora, que está todo más liberado y se puede salir, igual nos acompañan todas las noches. El rating es maravilloso", celebró.

Solitario

En otro tramo de la nota, Betular habló de su vida personal y su rutina diaria. "Mis días son complejos, pero trato de organizarme lo mejor que puedo. Me levanto, contesto mails del hotel, los negocios propios y al mediodía salgo para el canal y regreso a casa cerca de las 20 con ganas de comer algo, ducharme y acostarme. No soy muy amante del verano. Me puedo quedar tranquilo en casa leyendo un libro. Si se da, puedo compartir una tarde con amigos en un lugar con pileta, pero disfruto más estar solo", contó, antes de ser consultado por sus deseos de ser padre. "Ser papá no es un mandato para mí. Disfruto de mis sobrinos postizos y de todas las familias del corazón que uno arma", dijo.