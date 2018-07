"Tengo siete gatos, tres están embalsamados. Los tengo en la mesita de luz. Acá siempre se practicó la taxidermia. Estos son mis amores. A la gente le impresiona, pero no me importa. Los cuidé tanto que de alguna manera los quiero seguir teniendo conmigo", contó. "No me gustaba la idea de enterrarlos o cremarlos así que empecé a averiguar de la taxidermia. Para mí están conmigo",añadió.

"Ellos me acompañaron cuando falleció mamá. Una mascota es como un hijo que hay que atenderlo, no es fácil", indicó y recordó la reacción de su nieto Eloy, hijo de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, al ver a Matute embalsamado. “Me decía ‘entré a la habitación y Matute está colgado, como ido’. Entonces le expliqué que había muerto y que le había practicado taxidermia. Me entendió. Algunos me entienden, otros no”, planteó.

No es la primera vez que Cardone hace referencia al particular vínculo que tiene con sus felinos. De hecho, hace dos años, cuando tomó la decisión de embalsamar a su gato Matute tras su muerte señaló: “¡Está divino, hermoso! Tiene sus mismos pelitos... Así, sé que está cerca. Cuando lo vi empecé a llorar, me agarró un shock”, señaló en ese momento.

Sin embargo, después de revuelo que generaron sus declaraciones en las redes y una foto que compartió con el minino en la Basílica de Luján, prefirió guardar silencio. "Nunca más volví a Twitter porque la gente es muy agresiva. Parece que todo lo que no pueden hacer te lo critican. Cerré la cuenta, no quise saber más nada. Nadie entiende el amor que uno tiene a una mascota", explicó.

A su vez, se mostró muy dolida por la muerte de la elefanta Pelusa en el Zoológico de La plata y manifestó su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los animales en los zoos de todo el país. Por este motivo, se puso en campaña para juntar firmas con el fin de que los animales de los Zoo sean devueltos a su habitat natural.

"Han cerrado los zoológicos y no saben qué hacer con los animales. Yo quiero pedirle al señor (Mauricio) Macri, por favor, se lo pido de rodillas, que vea este problema", expresó.

