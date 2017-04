"Para mí no hay imposibles: no existe el no"

En lo profesional, también, le sobran los proyectos que agradecer: en las próximas semanas comienza a grabar las primeras escenas de Santos pecadores, el nuevo policial de alto voltaje erótico que protagoniza con Nazarena Vélez, aún sin canal ni fecha de estreno definido. Su corazón, mientras tanto, no vibra ante las inclemencias románticas. “Estoy muy compenetrada con este momento de soledad, en el que vivo tranquila, sin pareja. Tendría que aparecer alguien que realmente me conmueva y se banque mi independencia y mi manera de ser para que lo resignara”, admite, desde su departamento porteño, rodeada de sus plantas que adora y sus mascotas (tiene seis gatos, además de Matute, su ya famoso gato embalsamado), que sus amigas se turnan para cuidar cuando ella viaja. En esta casa, su nieto, Eloy, la pasa de maravillas. “Para él, es como estar en Disney, nos reímos mucho, comemos, miramos tele. Me fascina ver dibujitos animados con él. Somos todos muy unidos como grupo, en general, tratamos de estar mucho tiempo juntos. Creo que es algo que como familia nos potencia. Hace unos meses viajamos quince días a Nueva York y fue realmente genial”, comparte.

¿Es una gran etapa en tu vida?

Sí, y por eso estoy chocha de cumplir años. Estar viva es un privilegio y lo digo con orgullo. Jamás mentiría con respecto a la edad, como lo hace mucha gente. Además, porque si mentís en eso hay algo que no estás diciendo. En mi caso, tengo muchas cosas por hacer y montones de proyectos en la cabeza, que, mientras la mente y el cuerpo me den, espero ir concretando. Siempre fui una mina re independiente: una leona. Imaginate que trabajo desde los 17 años, empecé en Austral, en Neuquén, estudiando el Profesorado de Arte Dramático a la par. Para mí no hay ningún imposible, al contrario, el no no existe.

¿Un asunto, entonces, pendiente de cumplir?

Me encantaría irme a Australia en plan mochilera, recorrer ese país tan maravilloso y distinto. Igualmente, después de haber viajado tanto y vivido en muchos países, como España, Chile y Los Ángeles, disfruto de mi casa y de estar en Buenos Aires quieta. Estoy más tranquila, no viajo tanto y elijo a qué le digo que sí. Igual me falta mucho por aprender, aunque ya sé qué temas realmente me movilizan.

Entiendo que el maltrato al medioambiente es uno de ellos…

Sí, ahora estuve luchando para que no sacaran los árboles de la calle en la que vivo -Arroyo- para hacerla peatonal. Tenían ochenta años. Salí a juntar firmas, edificio por edificio entre los vecinos y tuve entrevistas con gente de Espacios Verdes para que no los sacaran. Y logré que me escucharan y no lo hicieran. Creo que todos tenemos que reflexionar sobre ese tema. La violencia hacia los animales también me pone muy mal. Yo no mato ni a una araña. De hecho, tengo una amiga elefanta en el zoológico de Luján. No sabés la paz y la conexión que me transmite verla. Me parece que nos está faltando suavidad para expresarnos entre nosotros, pero también con el planeta y los otros seres vivos.

Por otro lado, hace unos años descubriste la música y la integraste a tu vida…

Sí, últimamente toco más en fiestas privadas porque en los boliches se hace demasiado tarde. Amo la música porque es una terapia y me permite pasar por diferentes estilos, algo que yo siempre hago con mi look. El pelo es lo primero que ataco pero vivo cambiando la manera de vestirme. Vivo reinventándome y transformándome. Siempre fui muy libre y jamás aparenté lo que no soy. Digo lo que tengo que decir y hago lo que quiero hacer, pero siempre con bajo perfil. No me interesa exponerme.

Algo que parece no ser muy habitual en el ambiente en el que estás…

Puede ser. Quizá por ser provinciana, siempre me tomé todo con mucha calma. Además soy paciente y observadora, dos cualidades que siempre me ayudaron a adaptarme a distintas situaciones.

¿Y con tu cuerpo cómo te sentís? ¿La edad ayuda a relajarse con la estética?

Es posible. Hoy me siento súper cómoda con mi figura, estoy más grandota que antes porque ya no vivo de los desfiles que me exigían estar muy delgada. Ahora estoy relajada. Ya no tengo el ojo biónico ni estoy atenta a si aparece un poco de celulitis. Estoy en otra: soy lo que soy y ‘vamos por más’.