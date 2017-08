Darín admitió que se peleó con Érica Rivas

En diálogo con el programa Infama, el actor aclaró que los roces con la ex Casados con Hijos no comenzaron durante el rodaje de la película La Cordillera, sino del tiempo que compartían escenario en Escenas de la vida conyugal.

"Tuvimos discusiones pero no en Bariloche, sino en nuestra obra de teatro. Tuvimos una separación conyugal, nada más. Un intercambio de pareceres como en los matrimonios. Fue algo personal y laboral", aclaró.

Por otra lado, el actor desmintió que hayan existido denuncias de por medio y, sin mencionarlo, disparó contra Luis Ventura (61). "Me molesta que se mienta".

El periodista le respondió sobre la acusación y reflexionó en su ciclo Iluminados de Radio Rivadavia (AM 630): "Yo no afirmé que había una denuncia, dije que era una versión. No me hagan cargo de una afirmación que yo no hice, sino que yo conté la versión que estaba dando vuelta".

Embed

LEÉ MÁS

Érica Rivas se peleó con Darín y dicen que hubo denuncia