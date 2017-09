Darío Lopilato busca otro incesto Argento con Florencia Peña

“Si me toca la oportunidad de hacer una situación así con Florencia, la haría. ¡Me gustaría hacer una escena de sexo con Flor!”, exclamó el actor dejando abierta la propuesta para la actriz que hace unas semanas despertó el enojo del intérprete de Pepe Argento al declarar que verlo a los besos con Luisana le “daba a incesto”.

Al respecto, Darío comentó que su hermana encaró los segmentos calientes con Francella “con respeto”.

Su primera vez

A su vez, Darío recordó su primera y única escena de sexo que hizo en una ficción. “Fue en Círculos, un unitario. Los nervios que se viven son increíbles. La chica estaba sin ropa y yo me había ido con un slip que el director me hizo sacar y ¡me encinté! Está mal que cuente eso, pero, en serio: están tan cuidadas esas escenas que te cuesta todo. ¡Hasta dar el primer beso en tele me costó!”, reconoció.