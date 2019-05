De Brito escrachó a Jimena Barón por su nueva canción

jennifer lopez

En cuanto a su estética y figura, la apariencia de la ex de Daniel Osvaldo se remite a los primeros videos de Shakira. Cuando camina por el desierto es igual al video “Suerte” de la colombiana.

Kill Bill: En una de las escenas, Barón emerge de la tierra igual que Uma Thurman en la cinta de Tarantino.

Descargo

Ante la denuncia, Barón se sorprendió y con una cuota de humor expresó: “¿Tan sucia salió Shakira en un videoclip? No, ella tiene más plata que yo. Ella salió regia. Siempre viene la parte donde todos dicen cosas, pero a mí no me interesa nada. Mi manera de ser es que no debería importar lo que diga el resto. No pienso engancharme con nada”.

Cinthia Fernández .

Cinthia Fernández fue lapidaria y trató de chorra a la

Cinthia Fernández no tuvo piedad con Jimena y le pegó duro: “Cuando lo hacen en el ‘Bailando’, rompen bastante con eso. Te dicen que sos plagiadora, chorra… Ahora que lo hace una artista, está todo bien y es un homenaje”. Ante la sorpresa de Karina Iavícoli por la acalorada crítica de la bailarina, ella explicó: “A mí me dijeron chorra y plagiadora en el ‘Bailando’ y, como es Jimena Barón, ahora es un homenaje. ¡No! Si sos chorra, sos chorra”.

Jimena Barón

Tras las fuertes palabras de la panelista de LAM, la cantante respondió: “Muchos colegas que admiro, que no voy a nombrar porque me da mucho calor, me mandaron unos mensajes hermosos. Estamos todos muy felices y emocionados. Es un gran tema. Es mío y es un temón”.