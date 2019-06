Es que, aunque en un principio no dieron los nombres de los personajes en cuestión, todo indicaba que estaban hablando de Laurita Fernández y Fede Bal, quienes tras su comentado affair blanquearon su relación que nació en la pista de baile, cuando la actual pareja de Nicolás Cabré salía con el productor de Tinelli.

Ante la persistencia del Cabezón, Hoppe negó que esa situación haya existido. "No me acuerdo, peor no suelo hacer eso", dijo. Entonces De Brito redobló la apuesta. "¿Alguna vez estuviste en un auto frente a una casa cercana a la de Aníbal Pachano?", lanzó el periodista.

"Perdón, yo me acuerdo quién vivía cerca de la casa de Pachano que trabajaba en este programa", interrumpió Tinelli. Y puso el dedo en la llaga: "Si yo lo jodía a Hoppe, le decía a Pachano si había entrado el auto de Hoppe". "¿Es esa misma persona?", apuntó haciéndose el desentendido. "Usted vivía en la mismo edificio que Laurita Fernández y Laurita Fernández fue ex de Fede Hoppe", explictó el conductor.

"Creo que este programa se te está yendo de las manos, creo que momento de seguir", acotó Bossi, intentando dar por cerrado el tema, pero De Brito inquirió: "¿Viste a algún encapuchado?".

"Si yo sigo el hilo de pensamiento, el hilo conductor me va llevando a otro hombre", añadió Tinelli haciendo referencia a Fede Bal.

En 2016, tanto Fede como Laurita desmintieron en varias oportunidades su relación.