El malambo ha sobrevivido hasta nuestros tiempos y no tiene intención de desaparecer. Prueba de ello son la innumerable cantidad de jóvenes -hombres y mujeres- que aún practican la disciplina. Máximo Ramírez tiene 28 años y no es la excepción: desde los siete años que baila folklore y desde los 23 que se adentró en el mundo del malambo específicamente, y por ahora, no piensa salir.