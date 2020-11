De guardaparques en Zapala a una misión en la Antártida

-¿Qué te motivó a pasar un año en la Antártida?

-Me movilizó que sea un lugar tan extremo, donde no todos tienen la posibilidad de ir. Tenemos compañeros que incluso han repetido esta experiencia, que te cuentan y eso te entusiasma, pero es una decisión muy personal, más cuando tenés familia. Yo lo pensé bastante antes de anotarme porque, si quedás, hay que seguir adelante. En mi caso, me atrae ir a experimentar a un lugar remoto de esas características y vivir allá un año. Quiero sentirlo, estar ahí.

Fernando Zanona 1.jpg

-¿Cuándo parten hacia allá?

- A partir del jueves, estamos en el rompehielos Irízar. Esa mañana, hicimos un hisopado y vamos a estar 14 días aislados en nuestros camarotes, de a dos personas en burbuja, con restricciones para circular arriba del buque. Después, nos hacen otro hisopado y, una vez que esté descartado el Covid, en los primeros días de diciembre, emprendemos la navegación. En Antártida no hay Covid, por eso hay que tener mucha precaución.

-¿Cuánto demora el viaje por mar?

-Tenemos un mes de navegación, porque vamos haciendo asistencia a otras bases, como Marambio, Esperanza, Belgrano. No vamos a descender, pero sí estar embarcados para la logística y, por último, nos dejan en nuestra base, que va a ser Orcadas.

Fernando Zanona 3.jpg

-¿Qué tipo de tareas harán allá?

-Son trabajos específicos de apoyo al monitoreo ambiental y la parte científica, como censos de aves y mamíferos, tomar muestras de agua, fitoplancton y zooplancton o trabajar con instrumentos para la parte de zoología y meteorología. Las tareas son diversas, porque quedamos adscriptos a la Dirección Nacional del Antártico para muchos proyectos que hace años que se vienen realizando y hay que darles continuidad; vamos a dar apoyo a esas investigaciones.

-¿Y qué llevás en el bolso para una aventura tan extrema?

- Ropa y efectos personales. Después la compu, donde me llevo algún libro digital, alguna serie, películas y ese tipo de cosas. También algo impactante es que tenés que comprarte los elementos de higiene para todo el año; o sea, champú para todo un año, dentífrico y así, porque eso te lo proveés vos.

Y también cosas que vas a usar porque, dentro de las condiciones climáticas tan adversas, podés llevar una vida casi normal. Por ejemplo, allá tenemos un mini gimnasio, así que zapatillas y ropa deportiva. O algún gusto que te quieras dar, como un chocolate o un vino para tu cumpleaños, porque lo que es alimentación en general está previsto para toda la base.

Fernando Zanona 2.jpg

-Tu familia, en Zapala, ¿cómo tomó este viaje?

- En Zapala, quedaron mi señora y mis hijos y después mi madre, tíos, amigos. Y tengo chicos grandes que lo entienden y son conscientes de esto porque tienen más ubicación y saben dónde voy. A su manera, ellos tienen también sus expectativas y sus tristezas. Y la más chiquitita, que tiene seis años, vio videos y estaba muy entusiasmada, pero le está costando un poquito ahora que el papá no vuelve, porque no tiene la magnitud del tiempo. Por ahí, al momento de irme, me dio tristeza y fue un poco duro, pero después está toda la expectativa y, que tu familia te acompañe, es muy bueno.

-¿Van a estar comunicados a la distancia?

-La comunicación que vamos a tener con el mundo y con nuestra familia va a ser a través de Whatsapp. Allá llega la Internet que tenemos en Argentina, aunque un poquito más limitada, pero podés comunicarte.

-¿Cómo imaginas tu regreso a casa?

-Volvemos en febrero de 2022, que puede ser un poco menos o un poco más. Y mi expectativa es reencontrarme en Zapala con mi familia y amigos, abrazarlos a todos y que ojalá hayamos superado este tema del Covid para compartir con ellos esta experiencia que nunca voy a olvidar.

Fernando Zanona 5.jpg

Una pequeña isla en un mar de hielo

La base argentina Orcadas, donde irá Fernando Zanona, queda en la isla Laurie, en el achipiélago Orcadas del Sur. Ese fragmento de tierra, de 21 kilómetros de largo por 9 de ancho, está rodeado de las aguas más heladas del Atlántico.

Orcadas fue la primera base antártica argentina. Es, además, el asentamiento humano más antiguo del continente blanco. En febrero, el mes más cálido, la temperatura media es de 1,3 grados.