El piloto neuquino quedó 11 en la clasificación de ayer, que tuvo como destacado a Facundo Della Motta, con la pole. Después de la clasificación comenzó a llover y todos tuvieron que tomar recaudos.

La primera serie la ganó Della Motta y el crédito local, De la Iglesia, con el Ford del equipo de Mariano Werner, se ubicó sexto. La segunda la ganó Maxi Vivot.

Con estos resultados, De la Iglesia está noveno en la Copa de Oro, que definirá al campeón, a 35 puntos del líder, Ayrton Londero.

Pero lo que alienta la esperanza es que se pondrán 60 puntos en juego en la presente jornada.

No está muerto quien pelea y Lautaro puede lograr la hazaña. Y si eso no ocurre, no hay que restarle mérito a su gran performance en la presente temporada.