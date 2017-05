De la Iglesia: "Vamos en busca del campeonato"

En este 2017, con apenas cinco fechas en el TC Mouras ganó su primera final el domingo en Toay, La Pampa, contabilizando así tres podios en lo que va del año. “Venimos trabajando para esto con un auto nuevo y la verdad que estoy muy feliz por haber ganado en La Pampa, que es un circuito muy lindo. Por suerte lo hicimos de manera contundente y eso te pone bien”, dijo De la Iglesia haciendo referencia a los más de once segundos que le sacó al escolta Diego Ciantini.

El neuquino, que largó cuarto, en apenas tres vueltas estaba primero luego de haber pasado por afuera a Franco Ercoli en la curva 2 del primer giro, y a Andrés Jakos y Federico Iribarne por adentro en la curva 1. Desde ese momento aceleró para sacar ventaja y luego estar atento para no cometer errores. “Estando adelante intenté imponer el ritmo con cinco vueltas casi calcadas donde hicimos una buena diferencia. De la vuelta 10 a la 15 bajé apenas el ritmo aunque seguí presionando para que no se me acerquen. En las últimas cinco vueltas decidí cuidar todo, además de no cometer errores, que era lo más importante en ese momento”, describió el piloto, que comenzó el año con la confianza de poder ingresar en el playoffs pero que con los resultados en la mano ya tiene otros objetivos.

“Vamos a ir en busca del campeonato; pensando en los puntos que tenemos, es nuestro objetivo. Y vamos a tratar de ganar más carreras. Sinceramente siempre vamos a ganar y trataremos de que así sea. Si bien como el año pasado nos planteamos entrar al playoff, nos sorprendimos con el rendimiento tan bueno que estamos teniendo en pocas fechas y por eso estamos felices y pensando en el campeonato”, afirmó De la Iglesia.

Todo transcurre muy rápido en la vida del piloto, que ahora tendrá unos días para disfrutar junto a su gente. “Apenas llegué, cené con mis viejos tranqui. Ahora se vienen unos días de festejos y luego, a preparar la carrera”, finalizó el neuquino.