En el audio, además de reiterar en varias oportunidades aspectos físicos de otras funcionarias políticas, sostienen que ninguno de la oposición, incluido Sergio Massa, pueden explicar el nivel de vida que llevan, ni el de sus familias.

"Es una hija de p...", dijo la ex presidenta sobre Stolbizer. Agregó que toda la acción del banco hipotecario que denunció fue mandado por Massa.

"Yo a la Carrió no la puedo ver ni en cajita pintada, pero la verdad que esta gorda (Stolbizer) al lado de la Carrió no tiene ni para empezar. Primero es una ordinaria mal, y no podes comparar la cabeza. De la oposición la más inteligente es la gorda Carrió", aseguró.

Por su lado el neuquino Oscar Parrilli sólo se lo escucha acotando pocas cosas y afirmando los dichos de la ex presidenta.