De llorar para no ir a entrenar a revelación de la selección, la historia de Nico González

"Arrancó con ocho años ahí, en un momento se frustró con su altura y me dijo que no quería ir más a entrenar. Yo lo obligué porque sabía que era lo que le gustaba y que más adelante se iba a arrepentir", admitió días pasados su mamá Paola. Incluso la mujer confesó que "lloraba para no ir a entrenar o decía que le dolía la cabeza pero salió adelante". De sorpresa en la lista a revelación. Nicolás González es el tapado goleador de la selección albiceleste.