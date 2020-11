Murió el popular Pibe Garrido: jugó al fútbol hasta los 83 pirulos

"Cuanta tristeza y dolor nos produce el fallecimiento de nuestro asociado más veterano en actividad hoy a fallecido nuestro querido JOSE GARRIDO Q.E.P.D Afuven acompaña a sus familiares y al equipo Union de Limay en tan doloroso momento. Comisión Directiva", publicó la entidad en las últimas horas en su muro de face.

Embed

Su historia

José Cornelio Garrido nació el 29 de octubre de 1937 y, con 83 años recién cumplidos despuntó el vicio hasta último momento.

Nació en el pueblo chileno de Lonquimay, pero se crió en la zona cordillerana de Neuquén, su lugar en el mundo.

Llegó a ponerse la camiseta de Villa Mitre de Bahía Banca cuando tenía 18 años, a fines de los '50. Pero la familia y el trabajo lo devolvieron a su Neuquén, donde comenzó a ejercer su profesión de albañil.

Trabajó como capataz en la construcción de la Universidad Nacional del Comahue y en la misma casa de estudios quedó como empleado, primero en tareas de construcción y luego como jardinero, para jubilarse a los 68 años como supervisor general de parques y jardines en la Universidad.

"El fútbol es mi vida"

"Todas las semanas espero a que llegue el sábado para ir a jugar al fútbol, y mi señora me dice 'está bien, andá viejo', porque ella sabe que me hace bien", relató con ternura en su momento refiriéndose a quien desde hace más de 60 años era su compañera de vida, y con quien conformó una familia que además conforman cinco hijos y todos sus descendientes.

Fue en ocasión de uno de los últimos torneos que disputó en La Pampa y su edad y estado físico llamó la atención. "La familia es parte del fútbol, y mucho más a esta edad. Incluso acá (en el torneo) están mis amigos y mis compañeros, que son como parte de mi familia también", agregó José, quien se definió como "un puntero izquierdo" que maneja las dos piernas.

"¿Hasta cuándo?, je, hasta que me den las patas", señaló en su momento al diario La Arena quien por entonces llegó a La Pampa como invitado del equipo de Camioneros de Neuquén.

"Porque al fútbol lo llevo en el alma y mientras me de el físico voy a jugar. Además me ayuda a estar bien de salud, a tener una vida sana y a seguir en contacto con los amigos", agregó. Y tocándose el pecho remató: "Lo que pasa es cuando a usted le entra el fútbol y lo siente de verdad, no puede dejar de jugarlo".

Se fue José Garrido. ¡Hasta siempre, Pibe! La pelota te va a extrañar.