El Covid no da tregua y vuelve a ocasionarle un duro golpe al deporte regional. Y otra vez, lamentablemente, la víctima es muy querida en la zona. El básquet llora la muerte del profe Aldredo Cuevas, un entrenador que se destacó como formador de grandes figuras tanto en la rama masculina como femenina y que dejó huella en varias entidades de la zona.

Imposible no apreciarlo. Por eso las muestras de dolor se renuevan tras la noticia que difundió este lunes Petro, institución en la que Cuevas deja un vacío imposible de llenar y un gran legado.

“A Alfredo lo tuvimos en la ADC en un momento crítico en 2017. El club estaba mal, cayó del cielo, un entrenador extraordinario. El posteo lo hice desde mi lugar humilde chiquito, a la madrugada, porque me pegó mal la noticia", cuenta la experimentada y talentosa Analía Juri a LM Neuquén.

"Era extraordinario. Charlas de motivación, trabajo serio, unión grupal, un tipo que sabía mucho. Siempre apoyó el femenino y si tenía algo qué decir lo hablaba de frente. Te entrenaba como si estuvieras en la selección argentina, era exigente y muy empático. Siempre arengaba a las chiquitas a volcarse a la actividad, lo adorábamos nosotras", redondeó una de las referentes de la disciplina que en facebook escribió: "Hasta siempre Alfred, nos dejaste marcado a fuego en la sangre el buen básquet, el que se siente fuerte. Volá alto profe"...

Gianella Espedale, una joyita neuquina de la selección argentina juvenil y embajadora del deporte local y de la región entera lo recordó de manera emotiva: “Porque me enseñaste millones de cosas, con relación al basket y de la vida, me apoyaste siempre que pudiste…Sin vos no hubiera llegado a donde llegué”, escribió la joven estrella.

Por su parte, el presidente de la comisión de básquet de Petro, Guillermo Pérez señaló “con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Alfredo Cuevas, entrenador y amigo de la Familia de Petro, acompañamos a su familia en este difícil momento”.

Una racha nefasta

Como quedó dicho, el deporte se vio varias veces sacudido durante esta pandemia por pérdidas irreparables. Desde el Bambi Flores, emblema de Alianza y de Cipo, al ex arquero del Gallo Marcelo Monteseirín. Un golpe tras otro. ¡Qué se termine!