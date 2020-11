El turf sufrió otra dolorosa pérdida y el sábado vuelve lleno de emoción

"El sábado se van a cruzar muchas emociones", adelanta el presidente del Jockey Club, Tomás Martínez, a LM Neuquén. Es que la actividad sufrió horrores los embates de la maldita pandemia de coronavirus durante este tiempo, además de la natural angustia de sus trabajadores por el parate forzado: unas 600 familias que se quedaron sin su principal fuente de ingreso y penaron todo este tiempo a más no poder.

Eso sí, por lo pronto que los fanáticos no se ilusionen con volver a colmar las tribunas, como sucedía habitualmente con uno de los deportes más convocantes de la zona por lejos. Es que "sólo podrán ingresar tres personas por caballo. La prioridad la tendrán el cuidador, el peón y propietario. Cabe recordar que el jockey entra en forma individual", explica Tomás, uno de los hacedores de una vuelta que se presenta por demás de emotiva.

"Serán entre 12 y 14 carreras, como no hay remates, de media mañana hasta pasadas las primeras horas de la tarde. Varias de las carreras llevarán el nombre de la gente querida que perdimos por el coronavirus. De hecho esta tarde me informan que falleció Miguel Figueroa, que tenía stud en el hipódromo, un apasionado (también era referente barrial en el Hibepa). Se suma a Eliseo Avila, Cachimba, un socio fundador, a la Pichi Perla, también muy querida por nosotros, que siempre apoyó mucho la actividad. Como será que los familiares han dejado sus restos en el club y sin ella el sábado le va a faltar algo a las carreras. Rubia, de ojos celestes, la Pichi no pasaba desaperciba, jamás. Y más adelante haremos homenajes más formales, como corresponde", agrega el directivo y se le eriza la piel.

image.png

La nostalgia y la pena lo invaden. Se le nota. Pero también rescata que, como contrapartida, mucha gente del palo ganó la carrera más desigual, venció por el hocico, tapó en el disco al coronavirus. Por ejemplo, "por ventaja mínima" y tras 40 días de estar internado, Carlos Sanuhesa regresó ayer a su hogar donde su familia le regaló un emotivo recibimiento.

Bajaron la verde y Carlitos apareció al tope del marcador. "El turf tuvo tristezas y alegrías este tiempo tan duro. Hoy vivimos con enorme felicidad el regreso de Carlos Sanuhesa, dirigente y socio fundador. La estuvo peleando, fue mucho tiempo de incertidumbre", destacó Martínez con la voz entrecortada.

“La familia del tuf después de 6 o 7 fechas de inactividad volverá a disfrutar de una reunión. Logramos el permiso para volver sin público. Algo totalmente distinto al turf de la Patagonia, tratando de implementarlo de la mejor manera, para que los trabajadores puedan reinsertarse. La actividad se ha visto afectada en estos meses, porque aparte muchos son trabajadores directos, no tienen otros ingresos, subsidios, pensión nada que se le parezca. Muchos se alejaron de la disciplina pero por suerte otros quedan”, resumió ya analizando el retorno.

“En su gran mayoría serán caballos de la zona, de alguna localidad que no esté tan afectada podrán venir con el coronavirus con los permisos necesarios pero la idea es evitar grandes traslados", precisó.

Informó también que la idea es transmitir por Youtube la reunión y que están analizando implementar un sistema de apuestas online. "Pero la prioridad es garantizar el premio de los que corren y la vuelta, luego ajustaremos el resto. Es un esfuerzo de todos que hemos puesto el lomo para que pueda volver la actividad", celebró al final.

image.png

El turf canta volver. Será sin gente en la tribuna y con varios siguiendo las carreras desde el cielo. Los pura sangre prometen pura emoción.