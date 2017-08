De los tres profes del Santafesino, uno fue condenado

Por unanimidad, el joven remero fue declarado culpable del delito de lesiones graves agravadas por alevosía, ya que la víctima no pudo ejercer su defensa, tal como explica la sentencia. “Juan actuó sobre seguro, tenía a un chico totalmente sujetado”, reza el veredicto.

Para los jueces Federico Sommer, Gustavo Ravizzoli y Lucas Yancarelli, no quedó acreditada la autoría de Damián Rodríguez (29) ni de Cristian Jadull (39) porque ninguno de los testigos los vio participar del hecho. Así, se eliminaron los otros dos agravantes planteados por las partes acusadoras: la participación de dos o más personas y el ensañamiento, por lo que el único culpable recibirá una pena de cumplimiento condicional.

El hecho se produjo el 30 de octubre de 2015, durante una cena en la que le marcaron la cola al chico de 14 años con un fierro caliente. En el primer juicio quedó demostrado que estas torturas a los menores eran frecuentes.

“La víctima no volvió al colegio y no practicó deportes hasta hace poco, no quería salir e inició un tratamiento por el trauma”, detalló Sommer al leer la sentencia sobre la gravedad de las lesiones, punto que había sido cuestionado por los abogados defensores.

A los padres de la víctima la sentencia les dejó un sabor amargo, ya que consideraban que al profesor Damián también deberían haberlo condenado. Sabían que podían absolver a Jadull, pero no al mayor de los hermanos Rodríguez.

Dos juicios por un caso aberrante

En diciembre de 2016 un Tribunal de Impugnación anuló el fallo condenatorio contra los tres instructores de remo y dispuso un nuevo juicio en el que ayer absolvió a dos y condenó a uno.