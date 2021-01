De no caminar, largar el fútbol y ser ninguneado, a héroe de la Sudamericana

El jugador de 29 años, detalló cómo atravesó ese duro momento. “Cuando me levanté de la siesta tenía un dolor en la cintura. Pasaron las horas y el dolor empezó a aumentar. Al otro día fui a entrenar con mis compañeros, me revisaron los médicos del club y ahí me llevaron al hospital donde quedé internado. Estuve quince días con mucho dolor, no podía mover el cuerpo desde el cuello para abajo y luego de dos meses me detectaron la enfermedad. Me aferré a la religión”, contó en una entrevista con Conmebol.