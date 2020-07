De película: ex River hizo un gol, al rato fue al arco y salvó a su equipo

De esa manera el conjunto andaluz afianza sus pretensiones en zona de Champions League. En tanto, en el otro cotejo que completó la fecha, Levante y Real Sociedad igualaron 1 a 1.

➔ Firmó el gol del triunfo (1-0) para Sevilla.

➔ Jugó 1 minuto de portero (se lesionó Vaclík y ya habían agotado los 5 cambios).

➔ Evitó que el guardameta del Eibar marcara el empate en la última jugada del partido.



Con estos resultados, el líder sigue siendo Real Madrid con 77 puntos, seguido por Barcelona con 73, luego Atlético Madrid con 62 y Sevilla con 60, en los cuatro lugares que clasifican para la próxima Champions League.

Más atrás, en puestos de Europa League, se ubican Villarreal (54), Getafe (53) y Real Sociedad (51).

Ocampos tuvo un partido casi de película, porque a los 11 minutos del segundo tiempo marcó el gol que a la postre fue el del triunfo del Sevilla sobre el Eibar 1 a 0.

Pero lo paradójico fue lo que sucedió sobre el final, porque el arquero del Sevilla, el checo Tomás Vaclik debió retirarse por lesión y el propio Ocampos ocupó el arco.

En el minuto de descuento, Ocampos le tapó con el pie un remate al arquero rival, el serbio Marko Dmitrovic, quien había ido a buscar el empate a la salida de un córner.

- Gol de la victoria.

- Se pone de portero y hace la parada para ganar en el minuto 96.



En Sevilla jugó también Ever Banega, pero no ingresó Franco "Mudo" Vázquez, mientras que en el Eibar fue titular el defensor Esteban Burgos (ex Rosario Central), y luego ingresó el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, Pablo De Blasis.

"A veces se sufre mucho, pero hoy dio gusto sufrir así y que los puntos se queden en casa", aseguró Ocampos tras el final del cotejo.

En el otro cotejo de la jornada, Levante igualó con Real Sociedad por 1 a 1, con los goles del sueco Alexander Isak, a los 12, para el conjunto vasco, y de José Luis Morales, a los 16, para el local, ambos en el primer tiempo.

Los otros resultados de la fecha fueron: Atletico Madrid 3 - Mallorca 0; Celta de Vigo 1 - Betis 1; Valladolid 1 - Alaves 0; Granada 2 - Valencia 2; Athletic Bilbao 0 - Real Madrid 1; Espanyol 0 - Leganes 1; Osasuna 0 - Getafe 0 y Villarreal 1 - Barcelona 4.