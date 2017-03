De a poco, el "Bailando" va tomando forma

Buenos Aires.- Mientras Laurita Fernández se baja del “Bailando” argumentando querer hacer cosas nuevas, hay otros famosos que sueñan con poder ingresar a la pista de Marcelo Tinelli, como por ejemplo, Rocío Guirao Díaz, Matías Alé y Emilio Disi.

La bellísima modelo y esposa del empresario Nicolás Paladini -con quien tiene tres hijos- fue convocada por la producción del ciclo y eso la movilizó: “Pensé que nadie más se fijaba en mí, porque la gente si no te ve en la tele piensa que no estás”, señaló Rocío en diálogo con el programa radial Por si las moscas. Al mismo tiempo dejó claro que la propuesta le interesa (y mucho), pero tiene que pensarlo bien, por sus hijos: “Tengo ganas de ir, pero primero me tengo que organizar”, sentenció.

Al igual que a la blonda, a quien también llamaron fue a Matías Alé, comediante que ya tiene cinco “Bailando” en su haber (2007, 2008, 2009, 2010 y 2012). Según la información difundida por Teleshow, el actor estaría evaluando su participación, ya que no descartaría la posibilidad de regresar a Showmatch. Es que en la edición del 2016 también fue invitado, pero terminó rechazando la propuesta porque no estaba bien de salud (a mitad del año pasado tuvo que ser internado por segunda vez en la clínica psiquiátrica Avril a raíz de un brote psicótico) y además, su ex esposa, María del Mar, era parte del certamen.

Por último, Emilio Disi, actor de la comedia teatral Sálvese quien pueda (de la productora de Chato Prada y Federico Hoppe) se autopostuló en Twitter, compartiendo directamente con el Cabezón un video en donde muestra sus habilidades para el cuarteto. “¿Paso el casting?”, preguntó Disi al conductor, a lo que el ex jefe de Ideas del sur le respondió: “Siiii. Emilio, te quiero en el Bailando 2017!!”. Ahora habrá que esperar para ver si inician una negociación formal (tiene muchas chances de entrar, ya que desde hace años trabaja en obras de la productora), o bien si se trató de un simple chiste entre el actor y Tinelli en las redes sociales.

Una fija: Por el momento, los únicos confirmados son los campeones Pedro Alfonso y Flor Vigna.