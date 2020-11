De Setién a Messi: "si no te gusta lo que te digo, ahí tenés la puerta"

Una bomba detrás de otra. Barcelona no tiene paz. Hasta los que se fueron generan polémica. “Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado”, sorprendió Quique Setién cuando rompió el silencio luego de tantos meses alejado del fútbol y del Barcelona.

El periodista Adrià Albets ahora reveló en el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER las intimidades más destacadas del conflicto que se generó entre Setién y Messi. Según el cronista, todo estalló cuando el Blaugrana empató 2 a 2 con el Celta de Vigo en Balaídos (un resultado que contribuyó para que el Real Madrid le robe el campeonato en la recta final de La Liga) y el DT le recriminó a sus jugadores la falta de actitud en los minutos finales (Iago Aspas había sellado la igualdad en el cierre del encuentro).

Albets aseguró que Lionel Messi tuvo un disgusto adicional por el tono en el que se dirigió el técnico al plantel. Por lo tanto, el capitán le exigió que trate a sus compañeros con respeto, dado que tienen un historial ganador mucho más abundante que el del entrenador. Sin embargo, la respuesta de Quique Setién no fue menor y redobló la apuesta contra la leyenda del Culé: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”.

Basado en los testigos que se encontraban en la zona de los camarines gallegos, el periodista relató que la reacción de La Pulga dejó en claro que el ciclo del DT estaba cumplido. Con una sonrisa compasiva, Leo le devolvió la mirada y no le volvió a dirigir la palabra.

Las reveladoras afirmaciones que muestran el detrás de escena de una novela que terminó con un final excesivamente triste para los fanáticos del Barcelona se dieron a conocer después de las declaraciones que hizo el ex técnico del Betis ante la prensa.

“En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16 o 18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como entrenador. Esto sí ha sido permanente en todos los equipos”, explicó Setién antes de puntualizar en el capitán azulgrana.

“Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas (...) Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho, pero sí mira”, completó sobre La Pulga.