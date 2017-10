"De Vido decidirá si tiene que contar algunas cosas"

El abogado del ex ministro de Planificación detenido en Ezeiza dijo que a su defendido se lo está extorsionando para que incrimine a otras personas.

Capital Federal

Mientras Julio De Vido hoy cumplirá 48 horas entre las rejas en el penal de Ezeiza, su abogado, Maximiliano Rusconi, sigue lanzando fuertes críticas a la Justicia y al Gobierno por la detención del ex ministro de Planificación. “Lo que pasó es que se encarceló a una persona que no fue indagada, que falta mucho en el proceso”, acusó el abogado, que dijo que será De Vido quien “decidirá si tiene que contar cosas”. Rusconi acusó que al ex funcionario K “se lo extorsiona con que puede obtener ventajas si incrimina a otras personas”.