A través de su cuenta de Facebook, el desaforado diputado nacional publicó una carta titulada "A todos mis queridos compañeros presos políticos peronistas", en la que rechazó todas las acusaciones en su contra acerca del expediente que investiga un presunto entramado de corrupción en la obra pública durante el Gobierno anterior.

"Por la presente quiero hacer absolutamente responsables sobre la seguridad de mi familia (5 hijos, 10 nietos y 4 bisnietos) y de mi esposa, Alessandra Minnicelli, tanto a los que viven aquí en Buenos Aires, como en las ciudades de Córdoba y Río Gallegos, a todos aquellos que han pretendido involucrarme en la denominada causa de los cuadernos", sostuvo el ex funcionario nacional que se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz.

En ese sentido, De Vido denunció "una perversa operación de inteligencia" realizada por "el agente de inteligencia del Ejército Argentino, Batallón 601, el suboficial (Oscar) Centeno", a la vez que también involucró al portero de su edificio, Orlando Jancic, "otro agente que trabaja encubierto".

"De la misma forma, hago cargo y responsabilizo a todos los empresarios, a López y a Uberti, quienes extorsionados ante la amenaza del fiscal (Carlos) Stornelli de mandarlos presos, me incluyeron a mí en relatos claramente dictados por la fiscalía para involucrarme en escenas en las que ni siquiera figuraba en el enfermizo texto de las copias truchas de Centeno", lanzó el ex legislador, que cuestionó así la decisión de esos personajes de ofrecerse como imputados colaboradores.

Y agregó: "La leyenda sobre mi riqueza personal -una gran mentira- de la que ha hecho gala y exposiciones estas y otras escorias impropias de la condición humana, nos expone a toda la familia, ante tamaña ola de inseguridad que se incrementa día a día, con el impulso de esta campaña mediática y judicial, en la que se ocultan y nos acechan delincuentes de la peor calaña y condición, como Orlando Jancic y Oscar Centeno, quienes paradójicamente tienen protección policial".

En el texto difundido, De Vido se solidarizó con sus "compañeros injustamente presos sin juicio ni proceso, o sea casi incomunicados y apretados para que se arrepientan".

En su catártica carta, el detenido dirigente kirchnerista también criticó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, a quien tildó de "porquería".

"Le exigiría que limpie la memoria del compañero (Juan Carlos) Mazzón, al que agravió en la cobardía de saberlo muerto. Y hablando de cobardía, misteriosamente nadie lo reivindicó ni defendió en esta oportunidad, pero cuando estaba vivo lo llenaban de elogios. Un abrazo respetuoso y fraterno a la familia de este buen compañero que fue Juan Carlos Mazzon", manifestó, en referencia al histórico operador del PJ.

E insistió en sus cuestionamientos al ex ministro coordinador: "Le pido a Abal Medina que en honor a su tío diga la verdad, que honre la memoria de un héroe del Peronismo como Fernando Luis Abal Medina y reconozca, que junto con las basuras de López y Uberti, a pedido del fiscal metió preso a los otros compañeros para zafar él. Lamento que un apellido glorioso para nosotros todos los peronistas haya sido manchado por un entregador ortiva y mentiroso. Ojalá nunca le toque estar preso. Aquí en la cárcel hay códigos en los que no se respeta a los de su categoría. Aquí lo consideran lo peor, la ultima escoria de la escala zoológica, no solo los internos sino los propios carceleros".

