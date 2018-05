Deadpool 2: volvió El antihéroe

En la presentación del film en Madrid, Ryan Reynolds aseguró que su personaje es “un idiota disfuncional”. Para el actor, Deadpool se conforma “con ser hoy un poco mejor que ayer, como nosotros”.

“Es de moral flexible. No quiere hacer el bien, sino que lo hace a regañadientes: no es virtuoso, no es Superman ni Capitán América”, señaló el actor. Aunque, a su vez, el también productor opinó que eso lo hace “único, interesante”, por eso es tan querible.

“Quieres a un tipo que mete la pata cuando lo que prima es ser perfecto y dar la versión mejorada de uno mismo”, explicó.

801 millones de dólares recaudó la primera parte del film en todo el mundo.