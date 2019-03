"Debí oír las tres denuncias graves contra Murúa"

Asimismo, Sobisch salió a responder duramente vía LM Neuquén al Dt al que echó el domingo por la noche, quien en la edición de ayer prometió ir a la Justicia contra su persona si confirmaba que lo inculpaba en el Consejo.

No para: “No voy a parar hasta que se sepa la verdad, que Independiente no tuvo nada que ver”.

Grave

“Hubo varios empleados de Independiente que se fueron del club denunciando a Murúa. Me arrepiento de no haberlos escuchados por privilegiar que en ese momento nos estabámos jugando la permanencia. Tres de ellos fueron el ex ayudante de campo Fabián Tardella, el profesor de educación física Gastón Curtis y el también ayudante Maxi Maripil. Estuve mal en no prestarles atención en el momento en el que hablaron, que me contaron por qué se iban de Independiente. Todos denunciaron a Murúa”, aseguró la máxima autoridad del Rojo capitalino.

Consultado sobre mayores detalles, evitó ahondar y pidió que los propios involucrados lo explicaran. Al cierre de esta edición, LMN aún no había podido contactar a los tres citados. Pero la escandalosa historia continuará.