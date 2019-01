"Decidí usar la 10 este año y me siento feliz"

Sobre su futuro inmediato en Boca, el Apache acotó: “Capitán no sé si voy a ser, pero sí decidí volver a usar la 10 este año y me siento feliz y contento porque es una camiseta emblemática y es un plus que necesito como jugador”.

Tras la salida de Edwin Cardona a Pachuca, quedó liberada la histórica camiseta número 10 de Boca, que el propio Carlitos supo vestir durante sus dos etapas previas en el Xeneize. Además, la posible transferencia de Pablo Pérez (algunos dirigentes del club consideran lo suyo como un ciclo cumplido) dejaría vacante la capitanía, teniendo en cuenta que Fernando Gago sufrió una nueva rotura del tendón de Aquiles y está descartado para este semestre.

Todo indicaría que Tevez podría portar la cinta. Carlitos es un líder indiscutido, tanto para los hinchas como para sus compañeros. Sin embargo, al regreso de su expedición por China quedó relegado, sin la 10 (eligió la 32), sin la cinta y en el banco de suplentes.

El delantero habló de la asunción de Gustavo Alfaro en la dirección técnica: “Veo un cambio muy lindo, los entrenamientos están saliendo bien y ojalá eso lo podamos llevar a los partidos”, dijo, y añadió: “Hay que tener paciencia, se está haciendo un cambio muy grande, tenemos que hacer la pretemporada de la mejor manera y tratar de agarrar rápido las ideas del nuevo entrenador”.

Marcone está muy cerca de Boca y Nández, cada vez más lejos

Cruz Azul recibió una oferta de Boca de casi nueve millones de dólares por el mediocampista argentino Iván Marcone, quien fuera dirigido en Arsenal de Sarandí por Gustavo Alfaro.

El club mexicano, por su parte, aceptaría la oferta a pesar de perder una pieza importante del equipo, ya que conseguiría el doble de lo que pagó en su momento a Lanús.

Respecto de la salida de Nahitan Nandez a Cagliari, que ofreció 21 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase, habría cambiado la forma de pago y entregado los avales correspondientes, por lo tanto la operación es muy factible que se haga. El uruguayo avisó que quiere irse.