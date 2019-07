"Deciles que me duele, que ya no aguanto más"

Embed

Silvia asegura haber llegado a la guardia a las tres de la tarde del martes. “Andá a decirles que me duele, que no puedo aguantar más”, le decía Juan Carlos. “¿No lo podés atender? Porque no lo veo bien. Me dijeron que no porque adelante tenía ocho personas. Me dijeron que estaban saturados y que no me podían dejar pasar”, recuerda la mujer. Ella le pedía que aguantara y él le respondía que le dolía mucho. A las 21 se bajó la gorrita. A ella le pareció que eso podía ayudarlo: quizás dormía un rato y eso le permitía hacer más liviana la espera. “Me tocó la mano. Pero estaba muy quietito y me parecía raro porque si no a cada rato me llamaba. A los cinco minutos le levanto la gorrita y ya se le caía la baba. Estaba muerto”.

