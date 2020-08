Defensa del policía: "Nadie está preparado para matar"

En diálogo con LM Neuquén , Nahuel Urra, quien defiende a Merino junto al letrado Alejandro Casas, celebró la decisión del Ministerio Público Fiscal de liberar al efectivo , luego de que no lograron reunir evidencia que amerite una formulación de cargos por homicidio. Asimismo, dijo que fue clave que se le haya permitido al agente brindar su versión.

Cabe recordar que según la versión que se tiene hasta el momento en base a los dichos de Merino y otros elementos recabados hasta ahora, el episodio ocurrió el lunes minutos antes de las 15. Villa junto con un cómplice forzaron la puerta del departamento del policía -el segundo que pretendían robar-, ubicado sobre calle Meriño Villanueva al 300 del barrio Canal V, y al ingresar se toparon con el dueño de casa, por lo que salieron corriendo.

Los siguientes momentos son los determinantes para el futuro del policía y los que busca comprobar la fiscalía por estas horas. Según declaró el propio Merino, persiguió a los delincuentes hasta la calle, abrió la puerta del Chevrolet Astra en que se movilizaban y se identificó como efectivo para buscar que desistan de su actitud y efectuar su detención. Pero en ese momento fue encañonado, y ante el peligro, disparó hacia el interior del vehículo en dos oportunidades, antes de que los conductores lograran huir raudamente del lugar.

Personal de Criminalística realizó los peritajes en la escena del crimen. Al policía le secuestraron el arma.

A diferencia del policía, el cómplice de la víctima, quien se presentó a declarar ante Fiscalía en calidad de testigo varias horas más tarde del hecho, aseguró que ellos no portaban armas, lo que desarticularía la declaración de legítima defensa aportada por Merino.

"Él afirmó que había un peligro real, inminente y repelió esta amenaza porque estaba en peligro su vida. Cualquier vecino podría haber pasado por algo así. Lamentablemente, le tocó a un policía, y al menos conforme a los lineamientos y a las capacitaciones que le han dado, pudo repeler esa acción y salvar su vida. Porque es una cuestión que se da en circunstancias de muy escaso tiempo", señaló Urra.

Asimismo, recordó que Villa y su acompañante habían perpetrado un robo en un departamento contiguo al de Merino, circunstancia que incluso fue admitida por el propio cómplice. "Él admitió que habían ido a robar, primero violentaron el ingreso de otro departamento y luego la puerta del policía", indicó.

Lo más llamativo y que presenta dudas acerca de su declaración, es que el segundo ladrón no acompañó a su amigo en ningún momento, y en su lugar se presentó como testigo luego del trágico desenlace. Tras la huida y en circunstancias algo confusas, Villa terminó siendo asistido por un comerciante de calle Las Gaviotas, quien frenó un auto en la calle y logró trasladarlo a un hospital.

"No apareció enseguida, no asistió a Villa, escondió el auto de escape y también se despojó del arma. ¿Por qué no se presentó inmediatamente a dar su versión ante la Justicia?", planteó el defensor.

Respecto del estado emocional del oficial ante lo vivido, Urra expresó que "no está en las mejores condiciones". "Estuvo en peligro su vida, tomó una decisión que no es fácil, sintió mucho miedo. Nadie está obligado a soportar una situación de este tipo y nadie esta preparado para matar".